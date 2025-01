video suggerito

Anna Lou Castoldi sul papà Morgan: "Al pranzo di Natale abbiamo litigato, se ne stava andando, poi l'ho fermato" La rivelazione della figlia di Morgan di un litigio al pranzo di Natale: "Ha sbroccato, c'è stato un bisticcio, lui si è alzato e se n'è andato. Io mi sono alzata e gli ho detto, tu adesso ti siedi e fai il serio. Mi ha ringraziato, alla fine".

Anna Lou Castoldi parla del suo rapporto con Morgan. Ospite della puntata di Verissimo, la figlia del cantautore e di Asia Argento racconta il suo rapporto con il padre e il momento difficile che sta attraversando: "Sì, sta soffrendo. So che non sta benissimo. Gliel'ho detto che questo è un momento che deve prendere per se stesso, riflettere sulle sue cose. È un momento, ma non sarà per sempre così. Lui teme che non riuscirà più a farsi perdonare". Anna Lou Castoldi non è voluta entrare nel merito delle vicende legali che hanno coinvolto suo padre: "Non voglio entrare nelle dinamiche delle cose che sono successe perché non ne so molto, però lui è un artista importante nel panorama italiano che ha tanto da dare e spero che possa continuare a esprimersi".

Il litigio al pranzo di Natale

Anna Lou Castoldi riflette: "Se dovesse fare qualcosa di imperdonabile nei miei confronti, ci rifletterei. L'amore che ha per me, però, non mi ha mai fatto dubitare di non essere amata". Poi racconta di un ‘bisticcio' al pranzo di Natale:

Siamo onesti l'uno con l'altra. Al pranzo di Natale ha sbroccato, c'è stato un bisticcio, lui si è alzato e se n'è andato. Io mi sono alzata e gli ho detto, tu adesso ti siedi e fai il serio. Mi ha ringraziato, alla fine. Io non è che perdono tutto, ci rispettiamo a vicenda e io gli dico sempre quello che penso.

Un rapporto profondo

Quello che però emerge tra Anna Lou Castoldi e Morgan, sono soprattutto segnali di un rapporto bello e profondo, come dice la stessa intervistata nel salotto di Silvia Toffanin:

Cerco di andarlo a trovare il più possibile. Quando lo vedo abbiamo un rapporto molto bello, profondo, sincero. Io sento che lui mi capisce e io capisco lui. Lui sa che io ci sono, anche se a volte se lo dimentica, però io ci sono sempre per lui, può sempre confidarsi con me. Non lo abbandonerò mai. Mi manca sempre però cerco di prendere tutto quello che posso quando stiamo insieme.