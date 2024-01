Anita Olivieri dopo la sgridata di Signorini: “Questo gioco mi rovina la reputazione, voglio uscire” Anita Olivieri dopo la puntata del GF e la sgridata di Alfonso Signorini si è sfogata tra le lacrime: “Chi è stato tutelato? Gli yorkshire. Io no, prendo solo mazzate. Non posso farmi rovinare la reputazione costruita per anni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello ieri sera, lunedì 8 gennaio 2024, Alfonso Signorini ha bacchettato Anita Olivieri per il comportamento adottato nella casa. Tutto è nato per la discussione tra Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi: lo stilista ha definito "discriminatorie" le parole del suo inquilino sulla distinzione tra uomo e donna, credeva fosse più opportuno parlare di "persone". "Ho tanti amici gay" aveva risposto Garibaldi, frase che ha scatenato il dibattito. Durante l'appuntamento in diretta Signorini si è soffermato sulla vicenda, sgridando Anita Olivieri che, per giustificare il suo amico, lo aveva descritto come "ignorante". "Leggo una certa discriminazione e una maggiore pretestuosità nelle parole di Anita perché non puoi dire arriva da un paesino, ma chi se ne frega, oggi come oggi non è più tollerabile, esistono le connessioni sociali", ha dichiarato il conduttore. Dopo la puntata, la concorrente si è sfogata e tra le lacrime ha accusato il programma di "rovinarle la reputazione".

Lo sfogo di Anita Olivieri

Anita Olivieri dopo la puntata del Grande Fratello si è sfogata con alcuni suoi inquilini tra cui Fiordaliso, Garibaldi e Paolo e Letizia. "Questa roba sta uscendo dal confine. Questo è un gioco per giocatori, chi non lo è viene mangiato. Io non sono così, non posso essere qualcosa che non sono, non voglio diventarlo. Non voglio perdere neanche tempo a parlare, è aria buttata. Sono arrabbiata da una settimana, non è stato fatto niente, solo peggio. Sono in pigiama ora, aspetto il mio turno" ha dichiarato a Fiordaliso, piangendo. Poi ha continuato: "Chi è stato tutelato? Gli yorkshire. Io no. Prendo mazzate, preferisco prenderle al lavoro che almeno hanno senso, imparo qualcosa. Non la do vinta a nessuno, voglio uscire e stare bene".

La concorrente, in un secondo momento, ha parlato con Giuseppe Garibaldi sul letto. Tra le lacrime ha accusato il programma di starle rovinando l'immagine: "È un gioco, non mi faccio rovinare la vita da un gioco. Ho una vita davanti, non posso farmi rovinare la reputazione costruita per anni, per diventare una persona che non verrà assunta neanche in una segreteria".

Signorini ad Anita: "Inutile che fai quella faccia, te la puoi anche tenere"

Quando Alfonso Signorini si è rivolto ad Anita Olivieri in puntata per la frase infelice su Giuseppe Garibaldi, la concorrente ha alzato gli occhi al cielo. Il conduttore l'ha così ripresa: "Anita è inutile che fai quella faccia te la puoi anche tenere. È inutile mettersi in cattedra e dimostrarsi di essere superiori di quello che si è viene dal profondo sud. È un discorso classista e indigesto". La giovane ha così provato a giustificarsi:

In quel momento stavo cercando di aiutare Giuseppe, a volte usava parole auliche , Giuseppe mi chiedeva spiegazioni, io ho provato a sdrammatizzare a volte il lessico di Giuseppe non è lo stesso di Stefano, volevo solo dire state parlando della stessa cosa usando solo termini diversi. Mi sembra assurdo che si pensi che io lo ritenga ignorante.