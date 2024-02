Anita, Giuseppe e Rosy organizzano le nomination al GF con carta e penna: “Beatrice Luzzi? Protetta” Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin credevano di non essere ripresi quando, ieri sera, sul letto isolati dal resto del gruppo si sono concordati sulla strategia da adottare per prossime nomination. Con carta e penna studiano come comportarsi, Anita poi aggiunge: “Beatrice Luzzi dovrebbe già essere a casa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sta facendo discutere un confronto avvenuto nella casa del Grande Fratello, ieri sera, tra Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e Rosy Chin. I tre concorrenti non sapevano di essere ripresi e registrati quando, con carta e penna alla mano, si sono organizzati per le prossime nomination con conseguenti eliminazioni. Anita Olivieri ha commentato poi il percorso di Beatrice Luzzi: "Se non ci fosse stato Alfonso Signorini, sarebbe già a casa".

Il video che incastra Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e Rosy Chin

È diventato virale il video nel quale Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e Rosy Chin, isolati in camera dal resto dei concorrenti, muniti di carta e penna si sono organizzati sulle nomination da fare nella prossima puntata del reality. "Tu puoi chiedere quello che vuoi" sono state le parole di Rosy Chin ad Anita Oliveri la quale ha continuato: "Tra 11 giorni facciamo 5 mesi qui, lunedì non ci sarà eliminazione, capisci il senso? Se mai sarà, si uscirà qui". Hanno ipotizzato la puntata nella quale ci sarà l'eliminazione e hanno scritto su un foglio la strategia da mettere in pratica. "Se non si esce qua, e neanche qua, si uscirà qui. La speranza è che fanno la doppia e faranno uscire uno tra questo e questo" ha aggiunto Garibaldi. Il comportamento degli inquilini per i telespettatori sarebbe scorretto. "Fanno finta di essere santi" ha scritto un utente, un altro ancora ha invece ricordato che, secondo il regolamento, l'utilizzo di carta e penna all'interno della casa sarebbe vietato.

Anita su Beatrice Luzzi: "Senza Alfonso Signorini sarebbe già a casa"

Durante il confronto su nomination e sulle strategie da mettere in atto, Anita Olivieri ha commentato il percorso di Beatrice Luzzi con Massimiliano Varrese: "Lei, se non ci fosse stato Alfonso (Signorini, ndr), ciao. Da mo che stava a casa. Lasciamo perdere" ha dichiarato davanti ai presenti. Secondo i due concorrenti l'attrice sarebbe ‘protetta' dal conduttore del reality.