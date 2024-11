Angela Melillo: “Ho portato avanti la gravidanza nonostante il parere dei medici. Mia figlia è un miracolo”

video suggerito

Ospite della puntata di sabato 23 novembre di Verissimo Angela Mellilo che si è commossa parlando di sua figlia Mia e delle complicazioni durante la gravidanza: "Per me averla stata un miracolo".

Angela Melillo è stata ospite di Verissimo nella puntata di sabato 23 novembre. A Silvia Toffanin ha raccontato le difficoltà affrontate durante la gravidanza: "Ho deciso di avere mia figlia nonostante gli avvertimenti dei medici". Sul rapporto con il marito Cesare ha rivelato: "Le cose tra noi vanno benissimo".

Angela Melillo: "Mia figlia è stata un miracolo"

Angela Melillo ha raccontato di essere stata ricoverata a causa di un'infezione alle vie urinarie che, peggiorando, si è poi spostata ai polmoni. Nei vari ospedali in cui è stata trasferita ha ricevuto cure molto invasive e le possibilità che potesse rimanere incinta erano molto limitate. Melillo ha raccontato che a spingerla a fare il test di gravidanza è stata Samantha De Grenet, una sua cara amica: "Sono andata in farmacia e ho preso il test. Quando è risultato positivo non sapevo se gioire o piangere. Sapevo tutto quello che avevo subito quindi ho fatto il giro dei ginecologici". I medici le avevano sconsigliato di portare avanti la gravidanza a causa delle radiazioni subite e anche il compagno dell'epoca era dello stesso avviso. "Ho sentito qualcosa dentro che sarebbe andato tutto bene ma quei nove mesi sono stati molto duri – ha spiegato Angela Melillo – Nessuno dottore si spiega come poi sia andato tutto bene. Lei è stato il dono più grande che potessi ricevere da lassù".

La figlia di Angela Melillo per la prima volta in tv

Poco dopo in studio ha fatto il suo ingresso sua figlia Mia, per la prima volta in tv. La ragazza ha parlato del rapporto con sua madre, fatto di alti e bassi, e del forte legame che le unisce. "Mia figlia dice che non la coccolo abbastanza. Non è vero, le mi viene addosso come un elefante" si è lamentata scherzosamente Melillo. Immediata la risposta di Silvia Toffanin: "Voi due siete come Sandra e Raimondo, devo invitarvi di nuovo".