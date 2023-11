Ancora gaffe per Anita Olivieri al GF, ora casca sulle Brigate Rosse: “Era un brigadiere?” Anita casca in una serie di scivoloni che diventano virali sui social. Prima confonde il compositore Chopin con il filosofo Schopenhauer: “Hanno messo Schopenhauer per farmi dormire meglio, grazie Grande Fratello”. Poi parlando di letteratura con Mughini confonde i brigadieri con i brigatisti.

A cura di Giulia Turco

(Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Continuano le gaffe di Anita Olivieri nella Casa del Grande Fratello. La concorrente è spesso presa di mira dal pubblico su Twitter, dopo aver fatto vanto di essere una plurilaureata. Vista dal gruppo come una delle concorrenti più provocatrici della Casa, Anita oscilla tra amore e odio per quanto riguarda il sentiment del pubblico che la segue.

L'ultima gaffe di Anita su Schopenhauer

Nelle ultime ore Anita è caduta con entrambi i piedi in una gaffe che è diventata virale su Twitter. Alle prime ore del mattino, quando la concorrente era ancora sotto le coperte, la regia ha deciso di mettere in sottofondo per la Casa una musica classica, invitandosi ad alzarsi e prepararsi. “Hanno messo Schopenhauer per farmi dormire meglio, grazie Grande Fratello ora mi riaddormento”. Peccato che il filosofo tra i maggiori esponenti del diciannovesimo secolo non abbia nulla a che fare con la musica classica e che probabilmente Anita voleva riferirsi al compositore Chopin.

Anita ci ricasca con l'errore sulle Brigate Rosse

Discutendo di letteratura con Giampiero Mughini, Anita ha chiesto all’opinionista quale fosse il libro che negli ultimi tempi lo ha entusiasmato di più. “Un libro scritto da un grande autore che ha studiato a fondo le Brigate Rosse, in particolare la loro presenza a Genova”, ha risposto Giampiero. Visibilmente impressionata, Anita ha incalzato chiedendo: “Era un brigadiere?”. Purtroppo nel corso della diretta il pubblico non ha avuto modo di sentire la replica di Mughini, perché la regia ha cambiato inquadratura, staccando proprio sulla gaffe di Anita che ha confuso i brigadieri, membri delle forze dell'ordine, con i brigatisti, esponenti delle Brigate Rosse negli anni del terrore, una pagina fondamentale che ha segnato la storia dell’Italia contemporanea. Non sono mancate le frecciatine del pubblico sui social: “Ma come fa ad essersi laureata?”.