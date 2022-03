Amici21, Stefano De Martino sulla sfida dei prof: “Non si vince niente, ma Rudy ha perso la dignità” Non mancano momenti di divertimento nella prima puntata di Amici 2022, dove anche i professori si sono messi in gioco, scatenando non poca ilarità, soprattutto Rudy Zerbi.

A cura di Ilaria Costabile

Una serata piuttosto scoppiettante quella con cui si apre il serale di Amici 2022, in cui non mancano anche momenti dedicati al puro intrattenimento. Ed ecco, infatti, che arriva un guanto di sfida anche per i professori che si sono cimentati nella riproduzione di alcuni musical. A scontrarsi sono state le coppie di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, con Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che si cono conquistati la vittoria, ma non sono mancati commenti pungenti e divertenti sulla performance dei primi due coach, soprattutto da Stefano De Martino.

Il guanto di sfida dei prof

Un momento divertente che ha stemperato la tensione delle sfide tra gli allievi che continuano ad un ritmo serratissimo, vedere i professori che si sfidano e si mettono in gioco ha divertito giudici, pubblico in studio e a casa: "Dobbiamo essere i primi a dare l'esempio", si legge in una delle lettere di presentazione della performance. Ed è così che scavando nel repertorio dei musical si sfidano Grease e Sister Act. I panni di Danny Zucko e Sandy, ovviamente, sono stati indossati da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che hanno portato in scena una performance ineccepibile. Mentre la scelta di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi è ricaduta sul film che aveva come protagonista Whoopie Golderberg e il risultato è stato a dir poco esilarante.

La disfatta di Rudy Zerbi

La maestra Celentano ha cercato di rimediare alle dimenticanze del suo partner, ma il vestito da suora rendeva quasi impossibili i movimenti e, di conseguenza, l'intera performance ha suscitato le risa di chiunque stesse lì a guardarli e purtroppo la coppia di prof non ha potuto portare la vittoria a casa, suscitando il non poco rammarico di Zerbi che Lorella Cuccarini ha cercato di stemperare dicendo: "Dai, alla fine non si vince niente", servendo su un piatto d'argento una battuta a Stefano De Martino che tuona: "Non si vince niente, ma Rudy ha perso la dignità", schernendo il professore di canto.