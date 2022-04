Amici21, lo scherzo di LDA nella notte spaventa Nunzio: “Me ne devo andare, non ce la faccio” LDA ha fatto uno scherzo nella notte ai suoi compagni di stanza nella casetta di Amici21: si è finto sonnambulo spaventando particolarmente Nunzio che, preso dal panico, ha minacciato di andarsene.

A cura di Gaia Martino

Nella casetta di Amici di Maria De Filippi Nunzio ha trascorso ore di panico e paura nella notte a causa di uno scherzo di LDA. Il cantante napoletano ha finto di essere sonnambulo e per diverse ore, sino alle 3 e mezza di notte, ha reso impossibile il riposo ai suoi compagni di stanza, Nunzio e Albe che hanno chiamato in soccorso anche Luigi. Quando Luca D'Alessio si è accorto che il ballerino latino era troppo spaventato ha smesso di fingere, palesandosi: "Nunzio sto scherzando, sono io. È uno scherzo", scatenando l'ira del suo amico.

LDA si finge sonnambulo e manda in tilt Nunzio

LDA ha fatto uno scherzo nella notte ai suoi compagni di stanza, Albe e Nunzio. Si è finto sonnambulo, ha iniziato a fare versi, gesti e movimenti strani sul letto, facendo spaventare e incuriosire i suoi amici. "Ma che sta facendo? Non sta bene, Oh Luca, oh io ho paura" dice il ballerino di latino americano dopo aver provato a svegliarlo. "È sonnambulo, ti giuro, ho paura" – continua – "Redazione ci potete chiamare per favore, ho paura". Quando i due allievi lasciano la stanza per raccontare il fatto a Luigi nella saletta delle comunicazioni, LDA si alza e comunica a bassa voce al microfono che si tratta di uno scherzo: "Redazione tranquilli, li sto prendendo per il cu** alla grande". Successivamente i giovani si fanno coraggio e ritentano ad entrare in camera per svegliarlo: "Per favore me ne devo andare, non ce la faccio. Ma lo vedete sto pazzo che sta facendo? Redazione!" ripete Nunzio alzando la voce, sempre più spaventato. LDA ha smesso con il gioco quando ha capito che il suo amico stava tremando dalla paura: "È tutto un gioco Nunzio, sto scherzando. Sto scherzando, sono sveglio, sono io. Vi ho preso per il culo tutto il tempo". Il ballerino però non ha preso bene lo scherzo ed ha sbottato.

La reazione di Nunzio

Dopo essersi preso un grosso spavento, Nunzio si è infuriato con il suo compagno di stanza LDA per avergli fatto lo scherzo nel cuore della notte. Ha così sbottato e l'ha invitato ad andare a dormire in un'altra stanza: "Che ca** di scherzi sono alle 3 e mezzo di notte? Tu adesso vai a dormire di la, tu qua non dormi" gli ha detto infuriato, facendo scoppiare i compagni di stanza in grosse risate.