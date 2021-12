Amici21, LDA riceve gli auguri da suo fratello Claudio: “Siamo tutti fieri di te, ci manchi” Nella puntata di domenica 19 dicembre di Amici, LDA riceve una sorpresa per Natale da parte dei suoi fratelli. Claudio, Ilaria e Andrea girano un video appositamente per lui, dove si complimentano per il suo percorso.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di domenica 19 dicembre di Amici 2021, non può mancare l'atmosfera natalizia e, infatti, i ragazzi durante la consueta sfida dei cantanti, in questo appuntamento giudicata da Fedez, ricevono delle bellissime sorprese da parte dei loro familiari. Il primo ad esibirsi è LDA e a fargli recapitare un messaggio è suo fratello Claudio che accompagna una breve lettera con un video, a cui si aggiungono anche sua sorella Ilaria e il piccolo Andrea.

La sorpresa per LDA

La sfida si apre con LDA che si esibisce in un brano, da lui riscritto partendo da uno dei successi di Justin Bieber, che vuole dedicare a sua madre: "È un pensiero per lei che anche nella giornata di Natale, si preoccupa per far star bene tutti noi, e cucina dalla mattina alla sera". La canzone piace tantissimo a Fedez che, infatti, dopo un attimo di esitazione dichiara: "Ah ma quindi devo fare il giudice, è da un sacco che non lo faccio, vediamo se mi ricordo come si fa. Beh l'idea mi è piaciuto tanto e quindi io ti do un 8″. Ma le sorprese per il giovane Luca non sono finite qui, infatti è arrivato per lui il momento di scoprire chi ha voluto mandargli un regalo. Aprendo lo sportellino dell'albero che è arrivato in studio, LDA scopre che gli è stato mandato Azzurrino, un pupazzo per lui davvero importante:

Non ci credo questo è Azzurrino, lo portavo sempre con me, non me ne separavo mai. Anche durante un'operazione che ho avuto da bambino, piuttosto grave, non entravo in sala operatoria senza averlo con me. Non ci credo che me l'abbiano mandato.

Il messaggio dai suoi fratelli

A questo si aggiunge un altro momento davvero emozionante per il cantante di Amici che, infatti, riceve degli auguri davvero speciali dai suoi fratelli. Il primo a scrivergli e comparire anche in video è suo fratello maggiore Claudio che gli dice: "Siamo sempre stati diversi, non ci piace la stessa musica, ma su una cosa siamo d'accordo e sono le tue canzoni, quelle piacciono a tutti. Sono fiero del percorso che stai facendo, aspetto solo di fare un giro in macchina con te, visto che dici di essere bravissimo". Poco dopo appaiono in video sia il più grande dei D'Alessio, seguito dalla sorella Ilaria: "Mi manchi tantissimo, ma sono fiera di te" dice al concorrente del talent show, che riceve un messaggio anche dal fratellino Andrea che gli dice: "sono molto contento del tuo disco d'oro, continua così sei bravissimo".