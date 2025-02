Amici, Rudy Zerbi convoca Deddè: “Ho un dubbio, però mi interessano le opinioni dei cantanti alla frutta”

video suggerito

Nella scuola di Amici, gli allievi sono ancora in attesa di ricevere la maglia del serale, se alcuni l'hanno ricevuta, altri sono ancora in bilico a causa dell'indecisione dei professori. Rudy Zerbi, infatti, come aveva fatto con Trigno, ha deciso di chiamare Deddè, allievo di Anna Pettinelli, per capire se il giudizio su di lui può essere modificato o meno, per poter accedere alla fase finale del programma. Ma il coach non sembra essersi convinto e continua a stuzzicare anche la collega che dichiara: "Non so nemmeno perché siamo qui".

I dubbi di Rudy Zerbi su Deddè

"Mi voglio togliere un dubbio, ti ho chiamato per questo motivo, quindi chiedo alla tua professoressa di scegliere una canzone tra quelle del tuo kit" dice Rudy Zerbi a Deddè, tra i cantanti di questa edizione di Amici che ancora è in bilico per la partecipazione al serale. Già nelle settimane precedenti, il professore aveva sostenuto, parlando con l'allievo di Anna Pettinelli, di non avere dubbi sulle sue capacità canore, ma non è soddisfatto della sua resa sul palcoscenico e sulla sua capacità interpretativa.

L'esibizione pare non soddisfare, però, le richieste di Zerbi, sebbene Anna Pettinelli cerchi di tranquillizzare il suo allievo. Rudy non è convinto, ma guardando le classifiche delle varie performance, dal suo ingresso nella scuola, si è deciso a non dargli "no" in maniera definitiva:

Il dubbio per quanto riguarda il mio punto di vista personale nei tuoi confronti me lo sarei anche tolto, perché sarebbe un no definitivo al 100%. Però visto che a differenza della professoressa Pettinelli a me le classifiche interessano, lo dico sempre, mi interessano le opinioni altrui, dei cantanti alla frutta che a lei non interessano, ti dico noto nella classifica che tu sei a metà, galleggi, non sei come TrigNo che è ultimo, ma ha carisma e magnetica e quindi continua a restare qua, quindi ti ribadisco, per me sarebbe non no definitivo, ma visto che le opinioni dei cantanti alla frutta mi interessano, ti lascio un piccolissimo spiraglio, per rispetto di quello che dico sempre e per rispetto dei cantanti alla frutta.