video suggerito

Amici 24, la prof Pettnelli discute con Deddè e interrompe il collegamento: “Mi prendi per il cu*o?” Nel daytime del 7 marzo di Amici, la prof Anna Pettinelli ha discusso con il suo allievo Deddè, che è stato messo al penultimo posto nella classifica dei vocal coach. “Mi impegno sempre, guardatevi i video”, ha spiegato il cantante. “Mi prendi per il cu*o?”, ha risposto lei. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Manca solo una puntata all'inizio del Serale di Amici 24. Come si è visto nel daytime del 7 marzo, ai vocal coach stato chiesto di stilare una classifica dei cantanti che, secondo loro, per puntualità, merito e impegno dovrebbero accedere alla fase finale del talent. Nelle ultime tre posizioni Antonia (che ha già la maglia), Deddè e Luke. I tre si sono confrontati con i rispettivi prof, che non sono stati contenti dell'accaduto, in particolare Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli discute con Deddé: "Mi stai prendedo per il cu*o?"

Deddè è rimasto sorpreso dal fatto di essere penultimo nella classifica stilata dai vocal coach, convinto di arrivare sempre in orario e di impegnarsi nelle lezioni. La prof Pettinelli ha voluto parlare con lui e, in collegamento, i toni sono stati fin da subito piuttosto accesi: "Mi sento presa in giro. Quando ci siamo visti io e te mi hai detto che ti sei impegnato, ma poi vedo questa classifica". Il cantante ha cercato di spiegare: "Vi invito a vedere i video delle lezioni". "Mi stai dicendo che loro dicono bugie? Io ci rimango male, mi stai prendendo per il cu*o", ha risposto alzando la voce la prof di canto.

La reazione del cantante alle parole della prof

Deddé ha provato in tutti i modi a giustificarsi, spiegando di non aver avuto questa impressione e di essersi sempre impegnato al massimo: "Non credo di essere mai arrivato in ritardo a una lezione, è capitato solo in quelle collettive che non mi impegnassi tanto. Negli altri criteri non penso di aver mai mancato qualcosa, consegne o compiti". Le parole del cantante hanno però mandato su tutte le furie Pettinelli: "Hai ragione tu? Loro dicono stron*ate? Già sei nei guai, se non ti prepari non so come fai a dormire la notte. Grazie del trattamento". Poi ha chiuso la telefonata senza nemmeno salutare l'allievo. "Ho dato un mio parere, non voglio mancare di rispetto a nessuno", ha concluso Deddè.