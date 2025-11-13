Amici 25, anticipazioni puntata del 16 novembre: l’esito dell’esame di Opi e gli ospiti

Oggi, giovedì 13 novembre, è stata registrata la puntata del pomeridiano di Amici che andrà in onda domenica 16 novembre 2025, dalle 14 su Canale5. Gli allievi sono scesi in pista nel pomeriggio per sottoporsi alle sfide e per essere giudicati da giudici e insegnanti: il loro obiettivo comune è quello di tenere ben stretto il banco fino alla fase del Serale. Ecco le anticipazioni della puntata del prossimo pomeridiano domenicale, registrata oggi: attenzione spoiler.

Le anticipazioni di Amici 25: sfide ed eliminazioni

Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, nessun allievo è stato eliminato. Nella puntata registrata oggi Opi si è sottoposto all'esame e lo ha superato: l'allievo ha ottenuto la sufficienza da Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, e dopo un battibecco tra gli insegnanti, è stata decisa la sua permanenza nella scuola. Paola non si è sottoposta alla sfida perché assente in puntata. La gara di canto è stata vinta da Gard, classificatosi primo: ultimo posto invece per Michelle che finisce in sfida per la prossima settimana, insieme a Riccardo, allievo che si è offerto di indossare la maglia rossa. La gara di ballo si è conclusa con Maria Rosaria all'ultimo posto, e quindi con una nuova sfida per lei: a finire in sfida anche Pierpaolo, per volere della maestra Alessandra Celentano.

Le esibizioni degli allievi

Durante la puntata registrata oggi, scrive SuperGuidaTv, Michelle, Gard, Angie, Plasma e Opi hanno presentato i loro inediti. Poi, durante le gare e le sfide, gli allievi si sono esibiti sui brani preparati negli ultimi giorni. Valentina ha cantato La Cura, Michele si è esibita sulle note di I survive. Angie ha cantato Paracetamolo, Riccardo Sono solo parole. Michelle ha cantato Baby one more time.

Per quanto riguarda i ballerini, Alex si è esibito sulle note di Bailando, Emiliano invece sulle note di Pregherò. Alessio ha ballato con Giulia Stabile sulle note di Ex di Elodie e Irama.

Gli ospiti della puntata del 16 novembre

Stando alle anticipazioni, gli ospiti della nuova puntata di Amici 25, in programma per domenica 16 novembre, dalle 14 su Canale5, saranno Ermal Meta e Alessandro Cattelan, chiamati a giudicare gli allievi di canto, e Giuseppe Gioffrè e Mariottini per le sfide dei giovani ballerini. Il cantante Ermal Meta si esibirà inoltre sulle note della canzone Io ti conosco. Ospite della puntata anche Eddie Brock con il singolo Non è mica te.