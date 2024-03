Amici 23, Zerbi e Celentano criticano le squadre avversarie: “Sofia bambola assassina, Kumo noioso” Nella puntata daytime di Amici 23 del 12 marzo, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno dato giudizi severi ai concorrenti avversari in vista del Serale. A proposito della loro squadra, sono concordi nel dire: “Pochi ma buoni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Squadre pronte e professori soddisfatti dei propri allievi. Manca poco al Serale di Amici 23. La fase conclusiva del talent di Maria de Filippi inizierà con la prima puntata in onda sabato 23 marzo. Quindici allievi, tra cui otto ballerini e sette cantanti, divisi in tre squadre capitanate da: Emanuel Lo – Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro – Anna Pettinelli e Alessandra Celentano -Rudy Zerbi. L'ultima coppia di professori, nella puntata del daytime del 12 marzo, ha convocato la propria squadra per un confronto. Dopo essersi soffermati sui punti di forza di ogni allievo, sono poi passati ad analizzare le debolezze delle squadre avversarie, lasciandosi andare a commenti duri.

La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: "Pochi ma buoni"

Alessandra Celentano, parlando con Holden, Petit, Dustin e Marisol, li definisce: "Pochi ma buoni", commento a cui fanno eco le parole di Rudy Zerbi: "Non siete secondi a nessuno". A proposito di Petit e Holden, Rudy Zerbi si dice contento, in quanto entrambi riescono a rappresentare la musica di oggi. "È veramente una selezione questa, per quanto riguarda i miei ballerini io vi ho scelto perché siete versatili. Mi siete piaciuti dal primo momento – aggiunge Celentano – Non ho mai avuto dubbi su di voi. Siete quattro elementi di valore". Interpellati dai professori, i ragazzi esprimono la propria emozione per il Serale.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano commentano le squadre avversarie

È Alessandra Celentano la prima a fare il punto sulla squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. "Non l'ho mai negato, Kumo lo trovo noioso come ballerino. Quando lo guardo vedo sempre la stessa cosa, cambiano i passi, cambia la coreografia ma lui è sempre uguale – sottolinea Celentano – Non penso che abbia fatto chissà quale percorso. È troppo legato al suo stile, non è versatile come voi. Non credo ci sia confronto". È poi il turno di Rudy Zerbi: "Io ho parlato bene di Mida e Sarah, volevo difenderli da Anna Pettinelli. Ho sempre preso le loro difese per questo motivo, però non c'è una sola volta in cui abbia pensato che possano essere meglio di voi o al vostro livello".

Alessandra Celentano non si sofferma molto su Nicholas, passando a dare il proprio giudizio su Sofia: "È carina ma sembra una bambola assassina quando balla, dà questo senso di ansia, ha tutte queste facce impostate. Non la trovo così stratosferica come ballerina". Celentano giudica Lucia un elemento valido. Per Rudy Zerbi, Ayle ha dei grossi problemi dal punto di vista canto: "Non mi sono piaciuti gli atteggiamenti che ha avuto, non credo che sarà uno che farà dei grandi passi avanti qui dentro". Alla domanda di Holden se essere in una squadra così ristretta possa rappresentare un problema, risponde Celentano: "No, anzi. Io sono contenta. Quando dico pochi ma buoni lo dico sul serio. Noi siamo qui per presentare quattro cavalli di razza. Sarà una bellissima esperienza".