Amici 22, le parole di Ramon Agnelli dopo l’eliminazione: “Ho cercato di far uscire chi sono davvero” Ramon ha raccontato le sue prime impressioni dopo l’addio alla scuola di Amici22. Il ballerino si è detto grato di aver preso parte al talent così a lungo e ha rivelato di essersi aperto con i suoi compagni d’avventura come mai avrebbe immaginato.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di sabato 22 aprile 2023 di Amici è stato eliminato Ramon, il ballerino allievo della maestra Celentano ha perso nel ballottaggio contro Cricca. Subito dopo la puntata, non sono mancate le impressioni a caldo dopo la notizia di aver concluso il suo percorso nella scuola di Cinecittà e la sorpresa del contratto di lavoro offertogli dalla Complexions Contemporary Ballet: "Un grandissimo in bocca al lupo a me. Si ritorna in America, a New York, con una nuova compagnia. Speriamo bene".

L'addio ad Amici 22

Un momento che nessuno degli allievi avrebbe voluto vivere, ma che è doveroso nell'ottica di spianare la strada ad un vincitore della ventiduesima edizione del talent di Canale. Dopo sei mesi di scuola e poche settimane di serale, è arrivato anche per Ramon il giorno in cui apporre la parola fine alla sua esperienza che commenta così: "È un momento difficile, triste, però felice di essere arrivato fino a qua, di aver fatto un percorso lungo, bello, emozionante, dove mi sono completamente messo a nudo. Ho lottato per il Ramon che sono veramente, ho cercato di dare il meglio che potevo e adesso guarderò i ragazzotti da casa e sarò il fan numero uno".

L'esperienza nella scuola di Cinecittà

Essere entrato nel programma di Maria De Filippi è stato in qualche modo terapeutico. Giorno dopo giorno Ramon è riuscito ad aprirsi e a far emergere nuovi lati del suo carattere, stupendosi di aver acquisito così tante conoscenze in questi mesi:

Sono entrato qua ad Amici con una corazza che mi sono creato fuori. Dal primo giorno ho deciso di non tener più questa corazza e di lasciarmi andare per quello che sono veramente. Non mi aspettavo neanche di arrivare fino a qua e quindi questa è già una gran vittoria. Mi aspettavo fosse un po’ più facile e invece è davvero difficile, lavori tanto e impari tantissimo e hai un sacco di persone che ti stanno dietro e ti vogliono bene e che gioiscono per l’arte che fai.

Il legame con gli altri allievi di Amici

Importante, poi, è stato il rapporto venutosi a creare con i ragazzi che con lui hanno condiviso questo viaggio. Non sempre ci sono stati momenti facili, ma nel frattempo si sono instaurati legami forti e intensi che lo hanno aiutato ad abbattere quel muro iniziale di diffidenza: