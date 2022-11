Amici 22, i ragazzi incontrano Marco Mengoni: “Non dimenticate mai da dove venite” Marco Mengoni è ospite nella scuola di Amici 22, dove incontra i ragazzi e racconta loro i suoi inizi nel mondo dello spettacolo, per poi complimentarsi con ognuno di loro per l’energia che gli hanno trasmesso.

Nella scuola di Amici gli allievi hanno spesso la possibilità di incontrare alcuni grandi nomi della musica italiana che si prestano, volentieri, ad incontrarli per raccontargli la loro esperienza. Ed è quindi la volta di Marco Mengoni, che in una bella chiacchierata con i ragazzi ha spiegato loro l'importanza di restare sempre in contatto con le proprie radici.

Il discorso di Marco Mengoni ai ragazzi di Amici 22

Un incontro davvero emozionante quello del cantante con i giovanissimi allievi di quest'anno che settimana dopo settimana provano non solo a tenersi stretto il posto nel talent show più ambito della tv, ma provano a migliorarsi facendo valere la propria arte. Marco Mengoni, quindi, parla proprio degli inizi del momento in cui si è dovuto rapportare con un mondo nuovo, a volte difficile, che però gli ha regalato delle emozioni fortissime:

Come state voi? Vi state avvicinando ad un mondo che è molto bello, non a caso l'ultima frase mi ha sempre colpito molto, radici, che è il mio primo disco di questa trilogia l'ho dedicato a quello, l'ho dedicato all'imprinting, alla fase iniziale di quando si imparano le cose, si apprendono le cose. È molto importante ricordarsi da dove si viene, a me ha aiutato molto in questo percorso, perché è una selva oscura, a tratti, e quindi avere una base radicata e forte aiuta in tantissimi momenti. Vi vedo con un'energia bellissima, quei piccoli pezzi che ho visto, mi hanno mostrato una gioventù bellissima, piena di energia, una gioventù che ce la fa.

Anticipazioni Amici 22: due allievi a Tu Si Que Vales

Nella puntata di Amici 22 registrata giovedì 10 novembre e che andrà in onda domenica 13, due allievi avrebbero conquistato la possibilità di esibirsi sul palco della finale di Tu Si Que Vales. Stando alle anticipazioni i prescelti sarebbero Aaron per il canto e Gianmarco per il ballo. Non mancheranno, poi, altre sorprese per i gli allievi tra sfide e discussioni con i coach.