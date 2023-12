Amadeus presenta Sanremo Giovani 2023: “Ultimo Festival? Facciamolo bene e poi ne parliamo” Amadeus ha presentato Sanremo Giovani 2023 e ha risposto anche a domande sul suo futuro, su polemiche, Big e social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

In una conferenza stampa da Sanremo Amadeus ha presentato Sanremo Giovani 2023, l'evento che andrà in onda questa sera su Rai1 e da cui, oltre ai titoli delle canzoni dei Big, usciranno i tre giovani che completeranno il cast del Festival che partirà il prossimo 6 febbraio. Il conduttore e direttore artistico del festival, però, non si è sottratto anche a domande che avevano a che fare più in generale con la kermesse, dalla possibilità di fare un sesto Sanremo, alle polemiche che lo accompagnano fino a un confronto tra i Big annunciati e molti dei giovani che per numeri, stream, visibilità, potrebbero tranquillamente essere considerati Big, visto anche i nomi che il conduttore ha voluto quest'anno sul palco dell'Ariston.

Intanto Amadeus ha voluto fare chiarezza, confermando che questo dovrebbe essere il suo ultimo festival da conduttore, ma senza mai chiudere veramente la porta definitivamente anche perché, come ha detto rispondendo a un'altra domanda – sul numero di Big del 2023 che aveva definito troppo numeroso – lui è uno che cambia idea: "Ho detto che questo è l'ultimo festival. Sembra una mancanza di rispetto nei confronti della Rai, ma intanto godiamoci questo, che deve riuscirmi. Facciamo che questo riesca bene e poi ne parleremo, se no magari non me lo chiedono neanche più" ha scherzato il conduttore.

Questa sera sul palco dei Giovani si esibiranno, tra gli altri, Clara, Santi Francesi, Tancredi, ovvero artisti che hanno un pubblico importante, canzoni da milioni di stream e certificazioni d'oro e di platino, forse anche più di alcuni Big. Amadeus, però, non teme che questo possa togliere spazio a chi cerca ancora una vetrina importante: "Io credo che bisogna ampliare, non deve esserci una vera barriera, per cui tu sei nei Big perché hai venduto tot milioni. Oggi la valutazione è sul percepito, sul percorso, sullo streaming, poi loro hanno la libertà di iscriversi dove vogliono, chiunque può iscriversi o ai giovani o ai Big, la mia valutazione è in base a quello che ascolto, se reputo che qualcosa sia forte e voglio portarlo tra i Big e non sottometterlo al giudizio della giura, lo faccio. Per molti è importante fare il percorso dei giovani, perché il palco dell'Ariston è diverso da quello di stasera, devi arrivarci preparato sotto tanti punti di vista. Ma non voglio creare barriere, l'esperienza te la fai sul campo, pensate a Tananai che è arrivato ultimo e ora è tra i cantanti italiani più amati".

Il conduttore ha anche confermato l'embargo per gli artisti, che non possono esibirsi nelle trasmissioni tv dove, però, essere invitati come ospiti, purché non cantino: "Questo per evitare che vengano ‘spremuti' dalle trasmissioni prima del festival", mentre per quanto riguarda le polemiche che puntualmente colpiscono Sanremo e negli ultimi anni non hanno risparmiato i suoi ha detto: "Non mi toccano, fanno parte del gioco. Non sono io a essere al centro ma la musica: faccio un paragone calcistico e, da interista, dico che sono come Çalhanoğlu e gioco per far segnare Lautaro o Thuram, aiutarli e proteggerli. Per questo difenderò sempre ogni cantante che sale sul palco dell'Ariston".

Il conduttore ha anche detto che pensa di portare sul palco il tema della lotta ai femminicidi: "Abbiamo un paio di idee, c'è bisogno di sensibilizzare e il festival di Sanremo è la vetrina giusta". All'inizio della conferenza, poi, dopo aver detto che oltre il 90% dei giovani segue il Festival ("Nel 2020 la quantità di giovani sotto i 24 anni era poco più del 30%, ed era considerato interessante, oggi siamo al 95% tra i maschi e 98% tra le femmine, sotto i 24 anni, praticamente non ci sono ragazzi e ragazze che non seguono il Festival"), aveva spiegato perché non ci sarebbero state le classifiche totali per ogni serata: "Non daremo la classifica per ragioni di tempo e per tenere una suspense così nessuno saprà la vera posizione dei brani in gara. Daremo comunque la top 10 la prima sera. La seconda e terza sera daremo le rispettive top 5. Venerdì con le cover daremo di nuovo la top 10. La serata finale daremo infine la classifica dicendo che potrà essere rivoluzionata con il televoto".