Amadeus condurrà Affari tuoi 2022 che torna in prima serata su Rai 1 Secondo le ultime indiscrezioni, Affari Tuoi torna su Rai 1 da sabato 12 febbraio, una settimana dopo l’ultima delle 5 serate del Festival di Sanremo che terranno impegnato Amadeus.

A cura di Giulia Turco

Torna Affari tuoi su Rai 1 e alla guida del programma questa volta ci sarà Amadeus. Secondo Tvblog, le indiscrezioni già diffuse lo scorso giugno sarebbero confermate: il conduttore sarà in studio al game show, sostituendo Carlo Conti che lo scorso anno lo portò in prima serata, subito dopo Sanremo 2022. Le novità però, non finiscono qui perché stando alle indiscrezioni il programma potrebbe andare in onda in prima serata su Rai 1 e non nella fascia pre serale, come invece era stato ipotizzato.

Quando va in onda Affari tuoi 2022

Nessuna ricollocazione dunque per il game show nel palinsesto di Rai 1, che non tornerebbe ad occupare la fascia oraria dalle 20.40 e le 21.30 circa come era stato anticipato in estate, ma resterebbe in prima serata. Apprezzato come uno dei giochi più seguiti del palinsesto di Rai 1 e condotto da volti amatissimi della tv pubblica, Affari tuoi non prenderà dunque il posto de I Soliti ignoti il ritorno, ma andrà in onda subito dopo Sanremo, a partire dal 12 febbraio, nella prima serata del sabato. Altra novità del programma, è che ci saranno in gioco delle famiglie di concorrenti, che si metteranno in gioco unendo le forze alla ricerca dei pacchi con il bottino più alto.

Amadeus ‘pigliatutto’ su Rai 1

Solo 7 giorni prima di pausa dall'ultima serata del Festival, per poi tornare in tv con Affari tuoi. Un vero e proprio tour de force su Rai 1 per il conduttore di Sanremo 2022 che, se le indiscrezioni fossero confermate, avrebbe giusto il tempo di preparare la prima puntata del game show conclusa la kermesse canora. D’altronde ad Amadeus viene riconosciuto il successo degli ultimi Festival, oltre a quello di aver fatto avvicinare un pubblico giovane a Sanremo, dunque non è un caso che la Rai punti sempre di più su uno dei suoi cavalli di battaglia.