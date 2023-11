Alvaro Morata su Alice Campello: “Ho temuto per la sua vita, con le parole dei medici sono crollato” Alvaro Morata in collegamento con Verissimo ricorda lo spavento vissuto quando, lo scorso gennaio, la moglie Alice Campello ha rischiato la vita dopo aver dato alla luce la figlia Bella. “Aveva solo 28 anni e tutta la vita davanti. I medici mi hanno detto che l’importante era che i bambini avessero ancora una mamma”.

A cura di Giulia Turco

Alice Campello e Alvaro Morata sono ospiti per la prima volta insieme a Verissimo, per raccontare sette anni d’amore e la loro famiglia con quattro bambini. In collegamento con Silvia Toffanin, la coppia ripercorre i momenti più belli, ma anche quelli più dolorosi della loro vita insieme, a partire dalla paura per la vita di Alice, quando ha dato alla luce la loro quarta figlia, la piccola Bella

Alvaro Morata diviso tra il campo e la famiglia

"Quando abbiamo scoperto dell’arrivo dei due gemellini, era il periodo più buio della mia carriera sportiva", racconta Alvaro Morata a Silvia Toffanin, "ma non ho mai voluto mollare, per rendere orgogliosa Alice e i nostri bambini". Ricorda ancora perfettamente il primo appuntamento con Alice Campello, quando ha capito che sarebbe diventata la donna della sua vita. "Se mi avessero chiesto da ragazzino di disegnare mia moglie e i miei figli, li avrei disegnati esattamente così". Oggi per l'attaccante dell'Atlético Madrid il suo più grande motivo di orgoglio è la sua famiglia, che è riuscito a costruire giostrandosi tra il campo e la sua vita da papà. Di una cosa però è certo: "Cosa farò quando smetterò? Sicuramente non l'allenatore", assicura. "Non voglio stare ogni sabato e domenica con lo stress, o stare lontano tanto tempo da solo, o comunque tanto tempo fuori casa. È da tanti anni che non facciamo una lunga vacanza insieme, io e la mia famiglia. Penso quindi che resterò nel mondo del calcio, ma per aiutare chi è in difficoltà".

Quando Alice Campello è stata ricoverata in terapia intensiva

Lo scorso gennaio Alice Campello ha dato alla lue Bella, la sua quarta figlia nata dopo i due gemellini Edoardo e Alessandro e il terzogenito Leonardo. Dopo un parto apparentemente molto tranquillo, l’influencer ha iniziato a stare male e ha avuto alcune complicazioni che hanno fatto preoccupare i medici e la sua famiglia. “Sono stato 18 ore in ospedale, non capivo cosa stesse succedendo. Non potevo mostrarmi fragile. Dovevo buttare fuori forza anche da dove non l’avevo”, racconta Alvaro Morata a Verissimo. “Mi sono messo a vomitare, per me è stato molto dura, mi è crollato il mondo addosso”, aggiunge. “I medici mi hanno detto che forse avrebbero dovuto toglierle degli organi, ho risposto che aveva solo 28 anni e tutta la vita davanti. I medici mi hanno detto che l’importante era che i bambini avessero ancora una mamma”.