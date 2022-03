Altra delusione per Ida Platano a Uomini e Donne, dopo la confessione di Alessandro lascia lo studio L’amore di Ida Platano per il Cavaliere Alessandro non è corrisposto, la Dama di Uomini e Donne delusa scoppia il lacrime e abbandona lo studio: “Ho bisogno di prendere aria”.

A cura di Gaia Martino

Ancora scontri e tensioni in studio a Uomini e Donne per Ida Platano che ha abbandonato lo studio tra le lacrime nella puntata di questo pomeriggio. La Dama sta conoscendo Alessandro, il Cavaliere di Salerno, il quale ha confessato di non essere innamorato, a differenza di lei che ha svelato di provare amore. Dopo aver scoperto la verità, per la Platano è arrivato lo sconforto più totale.

Le lacrime di Ida

La puntata di oggi di Uomini e Donne si è aperta con il continuo del confronto tra Ida e Alessandro. La Dama in lacrime, dopo aver ammesso di essersi innamorata, si è mostrata molto provata per il comportamento del suo Cavaliere il quale ha confessato invece di non provare lo stesso sentimento. Attaccata da Tina Cipollari, ha sbottato:

Basta Tina, mi ripeti sempre le stesse cose. Sbaglio il modo, i sentimenti li sai gestire? Brava tu, io no. Non li so gestire. Non troverò mai un uomo, ok, che devo fare? Non sono abbastanza forse, io a volte mi sento di dire proprio basta. Ora devo prendere aria.

L'opinionista ha sostenuto che lei sia alla ricerca costante di un uomo invece di pensare ad amare prima se stessa:

Tu vuoi trovare le soluzioni attraverso un estraneo, devi essere fiera di te stessa. Devi amare te stessa prima e poi gli uomini, se l'uomo arriva ok, altrimenti pace. Sei alla ricerca, arriverà fidati.

"Non è vero, non sono per forza alla ricerca" ha replicato Ida tra i singhiozzi. Dopo il nuovo tentennamento di Alessandro, Ida ha scelto di alzarsi spiegando la sua decisione di farsi il weekend da sola, mettendo così un punto alla conoscenza. Una volta seduta al suo posto, nel parterre, ha chiesto a Maria De Filippi di poter uscire. Ha abbandonato così lo studio tra le lacrime.

Le parole di Alessandro

Alessandro si è mostrato provato per quanto accaduto ma ha confessato di non voler insistere trovandosi in una posizione differente dalla Dama che sta conoscendo.