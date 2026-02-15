Alfredo a C’è Posta ritrova Concetta dopo 64 anni: “Ho dimenticato tutto, amo mio marito”, poi il colpo di scena

A C’è Posta per Te la storia di Alfredo, il barbiere che dopo oltre sessant’anni ha cercato il suo primo amore, Concetta. Un viaggio nel tempo dal 1962 a oggi, finito però con un rifiuto gelido: “Io sto bene con mio marito”. Ma per l’uomo arriva un colpo di scena inaspettato.

La puntata di C’è Posta per Te di sabato 14 febbraio regala una storia che sembra uscita da un fotoromanzo in bianco e nero, ma con un finale che riporta tutti alla realtà. Alfredo, oggi vedovo da cinque anni, si è presentato da Maria De Filippi per ritrovare Concetta, la ragazza che gli aveva rubato il cuore nel lontano 1962 a Torino.

Il racconto di Alfredo è un tuffo nella Torino degli anni '60. Lui lavorava come barbiere in via Domodossola. Lei, una bellissima ragazza siciliana dagli occhi castani, faceva l'apprendista nella sartoria di fronte. "Le rubavo solo qualche bacetto", ricorda l'uomo, che per tre anni ha continuato a scriverle lettere d'amore anche dopo il ritorno di lei in Sicilia. Un carteggio interrotto bruscamente quando la futura moglie di Alfredo scoprì le missive e le bruciò nel camino insieme a tutte le fotografie. Oggi, libero dai vincoli del passato e disposto persino a trasferirsi in Sicilia per non mancare di rispetto alla casa dove ha vissuto con la moglie, Alfredo ha tentato l'ultima carta.

Il gelo in studio: "Non mi ricordo di lui". In studio vengono chiamate tre donne di nome Concetta, tutte provenienti dalla Sicilia. Dopo due tentativi a vuoto, l'ultima speranza si riaccende con la terza signora. Alfredo tenta di risvegliare i ricordi, mostra le sue foto da giovane, parla della sartoria e dei baci rubati. La reazione di Concetta, però, è una doccia fredda: "Adesso, sì, mi viene in mente. Ma io l'ho dimenticato, io ho mio marito, stiamo tranquilli e sereni e ci vogliamo bene da morire". Nessuna emozione, nessun desiderio di riallacciare un filo spezzato sessant'anni fa. La donna decide di chiudere la busta, rifiutando persino un semplice saluto all'uomo che aveva attraversato l'Italia per lei.

Il colpo di scena finale. Proprio quando tutto sembrava perduto e Alfredo si apprestava a lasciare lo studio deluso, è arrivato il risvolto che nessuno si aspettava. La seconda Concetta entrata in studio, che inizialmente aveva dichiarato di non conoscerlo, è rimasta colpita dai modi e dalla galanteria dell'uomo. Nonostante non fosse lei quella che stava cercando, la signora ha chiesto di poterlo conoscere comunque, aprendo una porta inaspettata a una nuova amicizia.