video suggerito

Alfonso D’Apice in lacrime chiude con Federica Petagna, lei bacia Stefano Tediosi Federica Petagna non è più confusa. Al Grande Fratello, si è lasciata andare a un bacio carico di passione con Stefano Tediosi. Alfonso D’Apice, intanto, ha preso le distanze da lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello, Federica Petagna è sempre più vicina a Stefano Tediosi. I due si sono scambiati un bacio carico di passione. A quanto pare, la fase di confusione della concorrente sembra stia giungendo al termine. Intanto, Alfonso D'Apice è talmente deluso dalla sua ex fidanzata da chiudere il loro rapporto.

Il video del bacio tra Federica Petagna e Stefano Tediosi

Federica Petagna sembra ormai essersi lasciata alle spalle la relazione con Alfonso D'Apice. La concorrente del Grande Fratello ha dato un lungo bacio appassionato a Stefano Tediosi mentre erano in giardino in compagnia di altri concorrenti. Poco più di una settimana fa, Petagna aveva espresso la volontà di prendere le distanze sia da Alfonso che da Stefano:

Preferisco fare del male a me stessa, allontanarmi dall'uno e dall'altro, non fare quello che d'istinto vorrei fare. Magari così potrei capire ed essere sicura al 100% di quello che voglio fare, assumendomi le conseguenze da parte vostra. Sono consapevole che magari arrivo a una scelta, arrivo a dirlo e l'altra persona non c'è.

Stefano Tediosi le aveva assicurato che l'avrebbe aspettata: "Sono contento di questo tuo momento. Hai ancora tanti giorni per schiarirti le idee. Io ti aspetto, rimango sulla mia linea e lo sai". E a giudicare dal bacio che si sono scambiati, il concorrente è stato di parola.

Alfonso D'Apice ferito da Federica Petagna

Prima del bacio con Stefano Tediosi, Federica Petagna ha avuto un confronto con Alfonso D'Apice. Il gieffino le ha detto chiaramente: "Non ti vedo reale, non ti vedo vera". Dal canto suo, la concorrente ha detto di non avere visto un reale interesse da parte dell'ex fidanzato nei suoi confronti: "Evidentemente ti sei reso conto che Federica non ti piaceva realmente. Io lo sentivo che tu non mi cercavi. A me non servono dieci giorni per capirti, mi basta un secondo". Alfonso le ha spiegato che per lui è stato difficile trovare il coraggio di riavvicinarsi a lei perché sentiva che avrebbe preso "un'altra fregatura". Poi è scoppiato a piangere:

Ho capito che non ci può essere niente perché non posso stare così. Non lo merito. Merito qualcuno che voglia solo me. Non una persona confusa o che mi fa stare male. Basta così. Le cose da dire ce le siamo dette, le cose da fare le abbiamo fatte. Ora ognuno si rispetta come meglio crede.