Alfonso D’Apice o Stefano Tediosi, Federica Petagna ha preso la sua decisione al Grande Fratello Federica Petagna ha notato la sofferenza che sta causando sia nel suo ex fidanzato Alfonso D’Apice che nel gieffino Stefano Tediosi. Così, ha preso la sua decisione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Al Grande Fratello, Federica Petagna sta vivendo un triangolo con l'ex fidanzato Alfonso D'Apice e il tentatore Stefano Tediosi. Il suo ex è attualmente nel Tugurio e così si è riavvicinata a Stefano. La reazione gelosa di Alfonso non si è fatta attendere: "Non ci sarò mai più per te, scegli Stefano". Notando la sofferenza che la sua confusione sta generando, Federica ha preso una decisione.

Federica Petagna ha deciso di allontanarsi da Alfonso e da Stefano

"In questi giorni sono stata molto bene. Ma non voglio fare del male a nessuno, anche se in realtà l'ho già fatto, ma magari non voglio continuare": ha confidato Federica Petagna a Stefano Tediosi. Così, ha comunicato al concorrente del Grande Fratello la sua decisione di allontanarsi sia da lui che da Alfonso D'Apice:

Preferisco fare del male a me stessa, allontanarmi dall'uno e dall'altro, non fare quello che d'istinto vorrei fare. Magari così potrei capire ed essere sicura al 100% di quello che voglio fare, assumendomi le conseguenze da parte vostra. Sono consapevole che magari arrivo a una scelta, arrivo a dirlo e l'altra persona non c'è. Che sia uno o che sia l'altro. Se dovessi vivere d'istinto facendo quello che voglio fare, poi il giorno dopo andrei dall'altra persona perché mi sento di andare da lui e diventa tutta una confusione.

La reazione di Stefano Tediosi

Stefano Tediosi, deluso, si è detto convinto che Federica non sia in grado di lasciarsi il passato alle spalle: "Non sai andare avanti nelle cose, non sai seguire quello che vuoi veramente perché hai paura". Ma Federica ha ribadito di essere solo confusa e di mettere in conto che quando arriverà a una scelta, la persona in questione possa non essere più disposta a stare con lei: "Sono confusa su quello che in realtà voglio. Mi assumo le conseguenze. Potresti scocciarti". Stefano ha concluso:

Non è scocciarsi, è soffrire, Federica. […] Mi arrabbio con me non con te. Se sto così è colpa mia, mica colpa tua. Sono sereno quando sto con te, il resto del tempo non sono sereno quindi non mi va bene, non mi piace.