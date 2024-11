video suggerito

Stefano Tediosi fa una promessa a Federica Petagna al Grande Fratello: “Io ti aspetto, sei così bella” Al Grande Fratello, Stefano Tediosi ha fatto una promessa a Federica Petagna poi le ha rivelato che Alfonso D’Apice avrebbe tentato di metterli l’uno contro l’altro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Al Grande Fratello, il triangolo tra Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi si fa sempre più intricato. Come sapranno gli spettatori del reality condotto da Alfonso Signorini, la gieffina ha deciso di ritagliarsi del tempo per se stessa perché ritiene di essere troppo confusa e di non sapere con chi dei due proseguire la relazione. Alfonso è apparso risentito. Stefano, invece, l'ha compresa e si è detto disposto ad aspettarla.

Federica parla con Stefano attraverso la porta del tugurio

Attualmente, sia Alfonso D'Apice che Stefano Tediosi sono nel tugurio. Federica Petagna, da sola in casa, sta avendo finalmente del tempo per riflettere e comprendere quale sia la strada giusta per lei. A tarda notte, tuttavia, si è avvicinata alla porta del tugurio. Stefano era lì ad aspettarla e ha rimarcato quanto sia stato bello per lui rivederla poche ore prima: "Quando mi hai visto, mi hai dato una ricarica. Sei così bella". La gieffina gli ha confidato che ora sente di stare meglio:

Sto pensando tanto e sto provando a mettere dei tasselli giusti. Mi aiuta anche a stare meglio. Voglio andare con calma. Però questa cosa mi serviva.

Stefano ha promesso a Federica che la aspetterà

Stefano Tediosi si è detto felice che Federica Petagna stia meglio: "Sono contento di questo tuo momento. Hai ancora tanti giorni per schiarirti le idee. Io ti aspetto, rimango sulla mia linea e lo sai. Lo sappiamo quando ci guardiamo". Il gieffino, poi, le ha fatto sapere ciò che Alfonso gli avrebbe confidato:

Mi ha detto delle frasi che tu gli avresti detto sotto le coperte. Ha detto che tu avevi scelto, che lui era l'uomo della tua vita e di me non ti interessava niente. Ha detto che hai rinnegato tutto, ma a me non interessa, lo capisco quando mi guardi.

La donna ha smentito: “Ho sempre detto il contrario. Ho la coscienza a posto. Giuro che non ho mai detto questo”.