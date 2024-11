Alfonso D’Apice piange per Federica Petagna: “Non la perdono”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

È un momento difficile per Alfonso D'Apice nella casa del Grande Fratello. Il concorrente dice di non riuscire più a riconoscere Federica Petagna, nonostante abbia condiviso con lei otto anni della sua vita. Mariavittoria Minghetti da una parte ha provato a consolare Alfonso, dall'altra ha rimarcato come Federica abbia il diritto di ritagliarsi del tempo per stare da sola e comprendere che tipo di uomo voglia al suo fianco: “Sta crescendo ed è giusto che faccia le sue esperienze. Si sta dando la possibilità di scoprire chi è".

Alfonso D'Apice e le lacrime per Federica Petagna

Mariavittoria Minghetti gli ha consigliato di provare a distaccarsi dalla situazione: "Quante altre ne devi subire? A un certo punto cerca di proteggere te stesso". Con un filo di voce, Alfonso D'Apice ha replicato:

Volevo capire chi ho davanti ma lei è l'unica persona che non capisco, perciò mi faccio fregare. Pensare male di lei mi dispiace, è normale.

La gieffina, allora, lo ha invitato a vedere il lato positivo della situazione. Per fortuna questa divergenza tra loro è comparsa prima di fare scelte importanti: "Le persone cambiano. Pensa se vi foste sposati, se aveste fatto un figlio". Su questo punto il concorrente ha dato ragione a Mariavittoria, che ha proseguito nel suo discorso:

Magari la famosa crisi di mezza età lei la sta avendo adesso. Tutto quello che lei faceva era per te, in base a te e con te. Stessa cosa tu di riflesso. Quindi è come se tu da individuo non sapessi stare, non sai come si sta. Tante volte mi hai detto che hai paura di stare da solo. Lei si sta dando la possibilità di essere un individuo, di scoprire chi è.

Federica Petagna ha scelto di stare da sola

"Subito dopo che mi sono esposto è cambiato tutto" si è sfogato Alfonso D'Apice. Federica Petagna, in effetti, ha deciso di allontanarsi sia da lui che da Stefano e di pensare a se stessa. Mariavittoria Minghetti ha una sua teoria. Secondo la gieffina, in realtà Federica non è pronta a chiudere definitivamente con Tediosi per proseguire la relazione con D'Apice: "Spero con tutto il cuore che a un certo punto tu riesca a imboccare la tua strada. Pensa a quanto amore puoi dare. Pensa anche a te stesso, al tuo benessere, al tuo stato mentale, alla tua salute e al tuo futuro. Le persone devi lasciarle andare, se ti amano non se ne vanno". Ma Alfonso ha assicurato: "Non la perdono. Nel momento in cui ci stavamo riavvicinando e fai questo, non ti perdono più". Quindi è scoppiato a piangere spiegando che era convinto che avrebbe costruito una famiglia con Federica.