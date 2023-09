Alex Belli imita Ligabue a Tale e Quale Show, a fine esibizione corre da Delia Duran: “Amore mio” Alex Belli a Tale e Quale Show 2023 termina la sua esibizione sulle note di Piccola stella senza cielo di Ligabue e dedica la canzone alla moglie Delia Duran: “Sei tu amore mio, la mia piccola stella senza cielo”, la dedica prima di baciarla.

Alex Belli questa sera a Tale e Quale Show 2023 ha vestito i panni di Ligabue. L'attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip si è esibito sul palco del programma di Carlo Conti sulle note di Piccola stella senza cielo: al termine della sua esibizione ha dedicato il brano alla moglie Delia Duran. "Sei tu, amore mio", le parole del concorrente in gara.

La dedica di Alex Belli a Delia Duran

Alex Belli al termine della sua esibizione si è avvicinato al pubblico ed ha indicato la moglie Delia Duran. Ha cantato Piccola stella senza cielo, brano di Ligabue, ed ha deciso di dedicarla alla sua dolce metà: "Sei tu amore mio, la mia piccola stella senza cielo". La modella venezuelana si è così alzata dal suo posto per abbracciare e baciare il concorrente. "Sei perfetto" ha poi detto davanti alle telecamere, rivolgendosi al marito.

I commenti per Alex Belli dai giudici di Tale e Quale Show

Per i giudici Giorgio Panariello e Loretta Goggi, l'esibizione di Alex Belli è stata un successo: "Il trucco molto somigliante, togliere Belli e farlo diventare Ligabue, sono stati fantastici i truccatori. Mi hai convinto più questa settimana" ha detto l'attore e comico, "Sei stato molto bravo, non hai fatto la caricatura della voce, sei intonato, l'hai fatta con tanto rispetto" ha aggiunto la cantante. Non della stessa opinione è stato Cristiano Malgioglio che ha commentato la performance, accusando il concorrente di essere troppo presuntuoso.