Alessandro Tulli, il fidanzato di Carolina Marconi a Verissimo: “L’ho amata da subito” A Verissimo, i due sono stati ospiti e hanno raccontato il loro amore, ma soprattutto le difficoltà degli ultimi tempi.

Alessandro Tulli è il fidanzato di Carolina Marconi. A Verissimo, i due sono stati ospiti e hanno raccontato il loro amore, ma soprattutto le difficoltà degli ultimi tempi con Carolina Marconi che combatte contro un tumore. Alessandro Tulli, che è un ex calciatore, ha rivelato come è nato l'amore per Carolina Marconi.

La rivelazione di Alessandro Tulli

Alessandro Tulli ha spiegato di essersi innamorato prima fisicamente di Carolina Marconi: "Avevo visto questa mora fantastica". Poi con il tempo ha capito di essersi innamorato della donna della sua vita.

È stato un amore che è nato con il tempo e piano piano. All'inizio, è stato solo esteriore. Io mi sono innamorato di una mora stupenda con un viso fantastico e poi ho avuto il tempo di conoscerla piano piano.

Carolina Marconi conferma di aver avuto una prima impressione non esattamente lusinghiera. Poi però, Alessandro si è mostrato per quello che è veramente: "Al primo appuntamento siamo andati al cinema, io guardavo il film e pensavo che lui era il classico calciatore belloccio, senz'altro. Io guardavo il film e lui guardava me. Ha un cuore immenso, una persona leale".

Il racconto di Alessandro Tulli sul male di Carolina Marconi

Alessandro Tulli ha ricordato il momento della diagnosi del tumore di Carolina Marconi: "Quando il dottore ci ha comunicato l’esito dell’esame siamo andati all’inferno e siamo ritornati insieme. Voglio ringraziare le nostre famiglie che non ci hanno mai abbandonato perché al momento della diagnosi avevamo paura. Nella sfortuna siamo stati fortunati. Ma lei ha preso tutto con il sorriso, è stata fortissima e travolgente".

Chi è Alessandro Tulli

Alessandro Tulli è un ex calciatore che giocava come attaccante e ha concluso la sua carriera tra i professionisti nel 2016. Cresciuto nelle giovanili della Roma, Alessandro Tulli ha vestito poi le maglie di Vicenza, Livorno, Salernitana e poi con le maglie di Triestine, Lecce e Piacenza, con cui ha avuto le stagioni migliori. Ha concluso la carriera con il Latina, l'Anziolavinio e la Lupa Roma. Alessandro Tulli ha vestito la maglia del Flaminia nella sua ultima stagione da professionista