Alessandro Orsini assente a Cartabianca, non succedeva dallo scorso marzo Il docente non sarà ospite del talk show di Rai3 nella puntata del 17 gennaio, cambiata in corsa in relazione ai fatti recenti. Orsini era ospite fisso della trasmissione da diversi mesi.

A cura di Andrea Parrella

Nella puntata di Cartabianca di martedì 17 gennaio gli spettatori del talk show condotto da Bianca Berlinguer noteranno un'assenza pesante, quella di Alessandro Orsini. Il docente, che in questi ultimi mesi è stato di fatto una presenza fissa del programma, non figura infatti tra gli ospiti della puntata che andrà regolarmente in onda su Rai3, a partire dalle 21.20.

Un'assenza che, quando emersa, ha sollevato dibattito sui social, visto che Orsini è di fatto ospite fisso della trasmissione di Bianca Berlinguer dalla fine dello scorso marzo, settimane nelle quali, è facile ricordarlo, tutte la trasmissioni e gli approfondimenti televisivi di carattere giornalistico si videro costretti a rimodulare impostazione e contenuti da trattare in virtù dell‘invasione russa in Ucraina. Uno scenario nel quale Orsini è diventato un punto di riferimento assoluto in virtù delle sue posizioni sul conflitto, spesso oggetto di critiche e forte dibattito.

Perché Alessandro Orsini non c'è a Cartabianca del 17 gennaio

La ragione dell'assenza di Alessandro Orsini, stando a quanto apprende Fanpage.it, è dovuta all'evento di cronaca eclatante delle scorse ore, ovvero l'arresto di Matteo Messina Denaro avvenuto il 16 gennaio 2023 dopo oltre 30 anni di latitanza. La puntata di Cartabianca dedicherà all'argomento largo spazio, che evidentemente è destinato ad occupare la quasi totalità della puntata del 17 gennaio. Nessuna esclusione per Orsini, dunque, che dalla settimana prossima dovrebbe tornare ad essere presenza fissa a Cartabianca.

Gli ospiti della puntata

Un cambio in corsa per la trasmissione che si può facilmente dedurre anche dagli ospiti indicati nel comunicato stampa. Da Maurizio De Lucia, procuratore capo di Palermo a Pif, regista e conduttore di “Caro Marziano”; e ancora Nino Di Matteo, magistrato e consigliere del Csm; i giornalisti Lirio Abbate, Marco Damilano, Pietro Senaldi, Annalisa Chirico; Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Fratelli d’Italia; Debora Serracchiani, vice presidente Partito Democratico; Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura; e ancora Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana; Tommaso Juhasz, attivista di Ultima Generazione; Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore del Cnr. Puntuale, a inizio puntata, il commento di Mauro Corona, alpinista e scrittore.