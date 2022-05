Alessandro Iannoni dopo L’Isola: “Finalmente il primo sabato sera senza mia madre” Con Carmen Di Pietro alle Honduras, Alessandro Iannoni si gode un po’ di meritata libertà: “Finalmente non devo avvisarla anche se vado in bagno”, scherza su Instagram. Nel frattempo ha già ripreso a studiare: “Devo dare tre esami a giugno, sono nella m****”.

A cura di Giulia Turco

Come promesso, Alessandro Iannoni è tornato a studiare. La sua scelta di abbandonare L'Isola dei Famosi per dare gli esami all'Università aveva lasciato positivamente impresso il pubblico, stupito davanti all'esempio atipico di un ventenne che alla notorietà del reality ha preferito rispondere al senso di responsabilità verso lo studio. Lasciate le Hounduras e la madre Carmen Di Pietro, Alessandro non ha però rinunciato a godersi un po' di libertà.

Alessandro è tornato a studiare per gli esami

Ore 7:30 di mattina, Alessandro si alza di buon ora e racconta la sua giornata ai suoi follower: "Ok ragazzi è lunedì, giorno della diretta, ma mi tocca studiare. Consapevole del fatto che devo dare tre esami entro giugno e tutto quello che so è niente, parto da zero", spiega. Avrà un bel da fare, considerando che per gli ultimi tre mesi ha vissuto sull'Isola: "Gli esami a giugno rimangono, sono nella m****".

Il primo weekend senza la madre

Durante il fine settimana però Alessandro si è concesso un po' di meritato svago, approfittando dell'assenza di mamma Carmen: "Ragazzi devo sfruttare queste serate perché penso che questo penso sia il primo sabato sera senza mia madre", ha scherzato. "Così non devo avvisarla quando parto di casa, quando arrivo in un posto e quando torno. Un altro po' devo avvisarla anche se vado in bagno".

Giuseppe Iannoni e l'orgoglio per la scelta del figlio

Raggiunto da Fanpage.it il padre Giuseppe Iannoni si era detto per nulla stupito della scelta del figlio di lasciare l’Isola e tornare a studiare in Italia. “Ha molta consapevolezza delle spese e dei sacrifici di noi genitori. Non dico che la viva come un peso, ma sente molto la responsabilità”, aveva spiegato. Assicurando che nel rapporto madre figlio Alessandro abbia imparato a trovare il giusto equilibrio: “Carmen può sembrare pressante, ma Alessandro sa farsi valere. Se sa che sua madre gli dirà sei volte di lavarsi i denti, alla seconda fa già finta di nulla”.