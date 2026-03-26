Alessandra Mussolini ha un malore nella casa del Grande Fratello: “È stata soccorsa”

Alessandra Mussolini ha avuto un malore nella casa del Grande Fratello Vip. La concorrente si è accasciata al suolo, è stata immediatamente soccorsa dallo staff medico, che comunica: “Ora sta bene”.

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Momenti di tensione nella casa del Grande Fratello Vip: Alessandra Mussolini ha avuto un malore. Come si vede in alcuni video che circolano sui social, l'ex parlamentare si è accasciata al suolo. Al momento, stando a quanto dichiarato dalla redazione del programma, la concorrente sta bene.

Il malore improvviso di Alessandra Mussolini

Un malore momentaneo quello di Alessandra Mussolini che stamattina, mentre gli altri inquilini erano ancora avvolti dalle coperte, entrando nella stanza in cui ha trascorso la notte, nell'aprire la porta si è accasciata a terra, tremando. Subito è accorso Renato Biancardi, svegliato dall'impatto della caduta. Non è chiaro cosa sia accaduto, ma la concorrente per qualche ora non si è vista negli ambienti della casa più spiata d'Italia. Per accertarsi che i valori fossero stabili e Mussolini si riprendesse al meglio, è stato chiamato lo staff medico del reality. L'ex parlamentare, quindi, è stata visitata e lo staffa ha riscontrato che non vi fossero problemi. "È stata immediatamente soccorsa e ora sta bene" si legge nel comunicato diffuso anche sui social del programma.

Alessandra Mussolini e il malore a Ballando con le stelle

Sarà sicuramente oggetto di discussione nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì sera. Soprattutto Selvaggia Lucarelli, con cui Mussolini ha un rapporto non propriamente idilliaco, commenterà l'accaduto. Già nella prima puntata puntata del reality, la concorrente aveva contestato all'opinionista che durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, lei non avesse mostrato la minima forma di empatia e supporto nei suoi confronti a seguito del suo malore. Lucarelli aveva risposto dicendo che, in quell'occasione, non aveva ben chiaro se lei stesse fingendo o se fosse seria, dal momento che "Alessandra Mussolini è la regina delle sceneggiate". La gieffina aveva sottolineato come quel comportamento avesse incrinato ancor di più i rapporti tra loro. Si dà il caso che, sebbene sia cambiato il programma, ci sia stato un nuovo episodio che vede protagonista Mussolini con Lucarelli a guardarla a distanza.