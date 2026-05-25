Alessandra Canale dopo anni di nuovo vittima del fiatone, in onda riesce a malapena a parlare

Durante la diretta del Tg Regione, per il collegamento con Rai Mobilità, l’annunciatrice descrive la situazione del traffico in evidente stato di affanno e torna alla memoria quell’annuncio storico in cui si catapultò in studio di corsa, nelle stesse condizioni. Un momento iconico.

Alessandra Canale lo ha rifatto. A distanza di molti anni da un momento finito dritto nelle teche di Blob come uno dei frammenti di Tv più divertenti di sempre, l'annunciatrice Rai è tornata di nuovo in onda col fiatone, esattamente come era successo molti anni fa quando era ancora il volto di riferimento degli annunci delle reti Rai.

È successo nel corso dell'appuntamento con Buongiorno Regione e l'abituale collegamento con Rai Mobilità, con cui Alessandra Canale collabora. In occasione del collegamento di questa mattina, come fa notare sui social il canale di Marco Salaris SeeLallero, che ha puntualmente immortalato il momento, Canale ha fornito gli aggiornamenti sul traffico portando a termine il suo annuncio con enorme fatica, afflitta da un fiatone palese che ha inevitabilmente fatto scattare il ricordo di quanto era successo negli anni Novanta.

La memoria torna infatti a quando Canale si era ritrovata in onda faticando ad annunciare i programmi della serata per la stessa ragione. Un momento che è rimasto iconico, immortalato da programmi come Blob e Paperissima che hanno fatto di quei secondi una sorta di manifesto, sul quale per anni sono state fatte speculazioni per i motivi che avevano portato a quel momento di disagio, fino a quando non erano arrivati i chiarimenti diretti della stessa Canale. L'annunciatrice ha infatti chiarito in diverse interviste degli ultimi anni le ragioni di quello che era successo, spiegando che delle gare di sci in onda in quelle ore si erano concluse prima del previsto e lei era stata chiamata a correre negli studi di fretta, per riuscire ad essere in onda in tempo per il momento dell'annuncio: "La strada da percorrere era lunga e nel tragitto inciampai a causa di uno scalino. Arrivare fino alla fine fu difficilissimo", aveva spiegato a Detto Fatto alcuni anni fa.