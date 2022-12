Alberto Angela conquista con le sue “Meraviglie – Stelle d’Europa” gli ascolti tv Alberto Angela con “Meraviglie – Stelle d’Europa” conquista gli ascolti tv pur non arrivando ai risultati consueti, ma sfiorando i tre milioni di telespettatori.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ultimi giorni del 2023 sono ancora nel pieno delle feste natalizie, ragion per cui la televisione risente leggermente di quest'aria festiva e non sono poi tanti gli italiani che si affidano ai palinsesti delle varie reti. Nonostante il successo della trasmissione, il ritorno di Alberto Angela in tv con "Meraviglie – Stelle d'Europa" ha registrato poco meno di tre milioni di telespettatori, abbassando la media dello show che, infatti, ha sempre riscosso un grande seguito da parte del pubblico italiano. Particolare attenzione, poi, per la seconda stagione di Sissi, la fiction di Canale 5 che ha infatti superato i due milioni di telespettatori, dal momento che già i primi episodi, in onda diversi mesi fa, avevano riscosso un cerro successo. Infine, come ultimo posto sul podio, c'è Gifted, film con Chris Evans che ha sfiorato il milione e mezzo di spettatori.

Ascolti tv mercoledì 28 dicembre 2022

Nella serata di ieri, mercoledì 28 dicembre 2022, su Rai1 Alberto Angela con Meraviglie – Stelle d’Europa è stato visto da 2.884.000 spettatori pari al 17.1%. Su Canale 5 la seconda stagione di Sissi ha interessato 2.279.000 spettatori segnando il 13.9% di share. Su Rai2 la trasmissione di Cristiano Malgioglio Mi Casa Es Tu Casa, con l’ospitata di Mara Venier, ha catturato l'attenzione di 806.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 L’Attimo Fuggente è stato la scelta di 925.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai3 Gifted – Il dono del talento è stato scelto da 1.488.000 spettatori arrivando ad uno share dell’8.3%. Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata ha registrato 611.000 spettatori con uno share del 4.1%. Su La7 Atlantide ha segnato 393.000 spettatori arrivando ad uno share del 3.1%. Su Tv8 Sotto il Segno del Natale è stato visto da 515.000 spettatori con il 2.9% di share. Sul Nove Cash or Trash – Xmas Edition ha raccolto davanti al video 369.000 spettatori arrivando al 2.1%.