Al GF Perla scrive a Mirko una lettera per Natale: “Mi manchi, voglio che che tu mi senta accanto” Perla Vatiero sente la mancanza di Mirko Brunetti nella Casa del Grande Fratello e gli ha scritto una lettera di Natale: “Sto mettendo da parte l’orgoglio perché ci tenevo. Mi manchi, insieme è più facile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Perla Vatiero sente la mancanza di Mirko Brunetti nella Casa del Grande Fratello. In più occasioni, la concorrente ha ammesso questo aspetto, tanto da aver scritto all'ex fidanzato una lettera di Natale. Nel frattempo lui ha ribadito la sua posizione: prendere le distanze dalla stessa Perla e anche da Greta Rossetti, che ha lasciato in diretta in una delle ultime puntate.

La lettera di Perla a Mirko

Con l'avvicinarsi del Natale, Perla comincia a sentire la mancanza di Mirko nella Casa e anche nella sua vita. "Era un periodo molto spensierato per noi, riuscivamo a mettere da parte tutto", ha raccontato in confessionale. Poi ha letto la lettera che gli ha scritto come regalo, esprimendo tutti i suoi sentimenti:

Ciao Mirko, non posso immaginare cosa stai passando o forse sì, motivo per cui ti sto scrivendo e perché voglio, in un modo o nell'altro, che tu mi senta accanto a te. Spesso la tua mancanza qui la sentiamo tutti ma soprattutto io. So chi sei e quanto ancora avresti potuto dare per farti conoscere, far vedere a tutti l'uomo magnifico che sei. Sto mettendo da parte l'orgoglio perché ci tenevo. Mi manchi, insieme è più facile.

La reazione di Mirko al "mi manchi" di Perla

Non è la prima volta che perla, nella Casa, confessa di sentire la mancanza di Mirko. Era già successo appena un giorno fa, quando parlando con Letizia Petris ha ammesso il suo sentimento. Proprio mentre la concorrente affrontava questo argomento, il 26enne stava facendo una diretta Instagram com gli ex gieffini Ciro Petrone e Angelica Baraldi, che glielo hanno fatto notare: “Sta dicendo che gli manca tutto di te! Dice che non gli interessa nessun altro e che gli manchi davvero. Perla vuole abbandonare". Mirko prima si è quasi imbarazzato, nascondendosi dalla videocamera, poi ha commentato: "Perla non lascia, non credo. Che bello, ha detto che le manco".