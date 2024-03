Al GF Alessio Falsone parla del rapporto con Anita: “È la complice giusta, ho intenzioni serie”

Nella casa del Grande Fratello, alla vigilia della semifinale del 21 marzo, Alessio Falsone pensa al rapporto con Anita Olivieri. La concorrente è uscita nella scorsa puntata e, tornata sui social, ha fatto sapere di aspettarlo per passare del tempo con lui. E anche l'imprenditore, chiacchierando con alcuni coinquilini, si è lasciato andare a dichiarazioni importanti sul loro futuro.

Nella suite con Federico Massaro, Massimiliano Varrese e Sergio D'Ottavi, Alessio Falsone si è lasciato andare ad alcune confidenze sulla voglia di costruire un rapporto duraturo con Anita, che nel frattempo lo aspetta fuori alla Casa. "Sono proiettato a lunghissimo termine, consapevole che tutto può succedere. La vedo come la mia complice, è il tipo di donna che mi piacerebbe, a livello di carattere, personalità", ha raccontato l'imprenditore agli amici. La vicinanza di Anita ha permesso ad Alessio di mostrare un lato del suo carattere che teneva piuttosto nascosto, quello più dolce e sensibile: "Con Anita sono un burro, sono rovinato. La mia parte dolce è rara, è una cosa mia personale".

Alessio ha raccontato che il legame con Anita non è nato subito nella Casa, anzi, ci sono volute diverse settimane prima che lei si lasciasse andare e si avvicinasse:

È sempre stata molto diffidente e lontana, per 3-4 giorni non mi ha manco parlato. Sapevo che lei stava con Edoardo e, per il loro anniversario, gli fece un cartellone. Una sera ci siamo ritrovati a parlare in giardino, è stato piacevole. Poi anche quella successiva e ho capito che iniziava a interessarmi, la guardavo con occhi diversi.

La svolta però è arrivata quando Alfonso Signorini ha concesso ai due concorrenti di trascorrere una romantica notte in suite, dove è scattato il primo bacio. "In suite abbiamo capito", ha confessato Alessio. Poi ci sono state anche le prime discussioni e incomprensioni, legate agli apprezzamenti che Anita aveva fatto nei confronti di alcuni ballerini. "Anzichè allontanarci, ci siamo avvicinati ancora di più", ha raccontato Falsone. Poi ha concluso:

Per quanto sarà complesso, il perché è abbastanza forte per durare. La cosa bella è che c'è equilibrio tra noi, io non avrò mai potere su di lei e lei su di me. Ho delle buonissime intenzioni. Sicuramente la cosa che più mi ha sorpreso è che lei è la persona più simile a me che abbia mai conosciuto. La vedo la complice giusta.