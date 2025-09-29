Affari Tuoi va in soccorso a Ballando con le stelle, De Martino in onda il sabato per fare da traino a Milly Carlucci

La prima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 27 settembre, non si può dire abbia brillato in termini di ascolti tv ed è forse per questa ragione che la Rai starebbe valutando di riportare in onda Affari Tuoi nell'access prime time che, già da qualche anno, il sabato sera è affidato proprio a Milly Carlucci e all'anteprima del suo show danzante.

Affari Tuoi in onda anche il sabato

La vittoria schiacciante di Tu si que vales consumatasi sabato sera è un dato che la Rai non può non considerare e quindi è necessario trovare un escamotage che possa risollevare le sorti del programma di Rai1 che, comunque, rispetto alla partenza dell'anno precedente ha conquistato qualche punto in più in termini di spettatori. Ma non basta. Per fare in modo che Ballando con le stelle abbia una possibilità in fatto di share, è necessario (come detto qui) che ci sia il traino di un programma come Affari Tuoi che, nonostante il periodo non floridissimo, è comunque visto da 4 milioni di persone. La notizia, riportata su Affari Italiani, vedrebbe quindi il ritorno di Stefano De Martino nell'access del sabato sera, per dare una mano a Milly Carlucci e al suo programma. D'altronde, non è da sottovalutare il fatto che con l'attuale scaletta, Ballando occupa ben due fasce, se non tre, della serata: access, prima, e inizio seconda serata, considerando che supera di gran lunga la mezzanotte.

La Ruota della Fortuna traghetta Tu si que vales

Discorso diverso, invece, per Canale 5. Il competitor Mediaset, ormai, è da mesi che non sbaglia un colpo e lo ha dimostrato anche con la prima serata di sabato scorso. Non è stata toccata la messa in onda de La Ruota della Fortuna, che ha sfiorato il 27% di share e che, quindi, ha consentito al programma successivo, per l'appunto Tu si que vales, di viaggiare tranquillamente verso i 4 milioni di telespettatori, arrivando al 28,5 % di share. Un dato che non meraviglia dal momento che il programma è sempre stato piuttosto seguito dal pubblico, quest'anno ai aggiunge anche la presenza di Paolo Bonolis che, al posto di Scotti, è quella cifra sarcastica che allo show serviva. Chissà, quindi, che questo cambio di rotta della Rai non possa davvero essere salvifico per il programma del sabato sera di Rai1.