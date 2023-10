Affari Tuoi, il concorrente fa una battuta e spiazza Amadeus: “Ho messo 2 fisso su Inter-Cagliari” Nella puntata del 26 ottobre ad Affari Tuoi il concorrente della Sardegna, Francesco, cita un un film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Amadeus sul momento non la coglie, ma la battuta porta fortuna alla coppia.

Affari Tuoi è il territorio dell'imprevedibilità, ma è soprattutto un programma in cui il concorrente ha la funzione essenziale di mettersi a disposizione del racconto di Amadeus, dando il suo contributo, se possibile, in fatto di simpatia. Che però qualche volta potrebbe non essere colta, come è successo nella puntata del 26 ottobre.

Protagonista è Francesco, viene dalla Sardegna e dopo più di 30 puntate riesce a conquistarsi la possibilità di giocare ad Affari Tuoi. Viene da Usini in provincia di Sassari: "Siamo diventati famosi con la mia partecipazione al programma, aumenteremo esponenzialmente". Francesco è accompagnato dalla moglie, Roberta, che è con lui in questa scalata verso il sogno di portarsi a casa un bel gruzzolo con il pacco numero 3, selezionato a inizio puntata.

La battuta tratta dal film di Aldo, Giovanni e Giacomo

La puntata scorre nella sua solita dinamica, fino alla penultima offerta del dottore, tre i pacchi rimasti in gioco: 100mila euro, 50mila euro o 500 euro. L'offerta del dottore è di 35mila euro e qui la coppia è chiamata a una scelta complessa. "Devo fargli i complimenti perché è un gran giocatore, non ti dà mai un punto di riferimento. Mi potrebbe venire in mente che con questa offerta lui voglia risparmiare qualcosina", dice Francesco, che consulta la moglie sul da farsi. "Tu te la senti di rischiare?", le chiede, aggiungendo poi: "Io una volta ho messo 2 fisso Inter-Cagliari, come dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo".

La coppia vince 35mila euro

Il riferimento è a una delle più celebri battute del trio comico, tratta dal film Tre uomini e una gamba e pronunciata nello specifico da Aldo. Una battuta che Amadeus non coglie al volo, rimanendo sorpreso per qualche istante anche a causa del suo animo da interista che, davanti a quel risultato sfavorevole ai nerazzurri non può che riderci su: "Ho molta simpatia per il Cagliari". Il tutto si risolve in un applauso che smorza anche la tensione del momento: "Sto scherzando", aggiunge il concorrente. Alla fine la coppia decide di accettare i 35mila euro e fa la scelta giusta, visto che nel pacco il concorrente aveva solo 500 euro. L'anomala fissa in favore del Cagliari, in questa circostanza, non avrebbe pagato.