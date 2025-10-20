Affari Tuoi cambia dal 20 ottobre per evitare l’effetto Bruno Vespa: la prima parte sarà diversa

A partire dalla puntata del 20 ottobre i telespettatori noteranno qualcosa di diverso in Affari Tuoi, il gioco di Rai1 condotto da Stefano De Martino. A cambiare, in particolare, sarà la parte iniziale delle puntate del programma, con lo slittamento della pausa pubblicitaria e un'introduzione allungata.

Il senso di questa variazione, manco a dirlo, ha a che fare con la sfida con La Ruota della Fortuna, il gioco condotto da Gerry Scotti su Canale 5 che dall'inizio di stagione tiene testa nella sfida di ascolti, tenendo a un minima distanza Affari Tuoi. A partire da questa sera, il pubblico di Rai1 assisterà a un'introduzione del programma allungata di alcuni minuti, con un intervento sulla struttura della trasmissione.

Ad anticipare la notizia di questa novità nelle scorse ore era stato Affari Italiani, specificando il senso dell'operazione che ha a che fare con l'obiettivo di Rai1 di allungare l'introduzione del programma per evitare di andare in pubblicità dopo un minuto circa e, quindi, generare un effetto di dispersione di pubblico.

In che modo cambierà la puntata di Affari Tuoi

Ma cosa accadrà esattamente nelle nuove puntata di Affari Tuoi? Fanpage è in grado di anticipare la dinamica del nuovo inizio di puntata del game show di Rai1. Terminato l'appuntamento con Cinque Minuti di Bruno Vespa, la linea passerà subito a Stefano De Martino, che aprirà il programma nello spazio abituale in cui si ritrova con i pacchisti e il/la concorrente della serata, che sceglierà regolarmente il pacco con cui giocare. A quel punto, da quello che ci è stato comunicato, non ci sarà immediatamente la linea alla pubblicità, ma De Martino prima invierà i pacchisti in postazione, restando brevemente con il/la concorrente per una presentazione, quindi scendendo in studio assieme e allungare la presentazione della partita fino alla durata di 3-4 minuti. Solo a quel punto arriverà il regolare spazio pubblicitario che prima era previsto proprio alla fine della breve introduzione.

Cinque Minuti frena l'inizio di Affari Tuoi

Un cambio lieve che, da come apprendiamo, non altererà la durata della partita, ma si limiterà a redistribuirne gli spazi e ricollocare le pause pubblicitarie così da consentire ad Affari Tuoi – come spera la dirigenza Rai – di usufruire di quei minuti in più costruire una platea più numerosa ed evitare "l'effetto Cinque Minuti". Il programma di Vespa, infatti, tende a determinare una dispersione di telespettatori subito dopo la chiusura del Tg1, nei minuti in cui il Tg5 continua ad andare in onda, consegnando ad Affari Tuoi una platea ridotta e frenando la partenza di De Martino con un passaggio di testimone più lento. Bisognerà attendere alcuni giorni per capire se la strategia di Rai1 darà i suoi frutti.