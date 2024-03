Aereo dei fan di Perla Vatiero contro Alessio Falsone, lite al GF: “Pensavi ci stessi provando con te?” Duro confronto tra Perla Vatiero e Alessio Falsone nella Casa del Grande Fratello a causa di un aereo mandato dai fan della concorrente. La rabbia dell’imprenditore: “Pensa con la tua testa, a me non interessano i fan fuori”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Duro scontro tra Alessio Falsone e Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello. A scatenare il confronto tra i due è stato un aereo inviato dai fan di Perla sopra la Casa di Cinecittà. Lo striscione conteneva fin messaggio rivolto a Perla con il quale i fan la invitavano a prendere le distanze da Alessio: “Perlì, mai fidarsi di chi sbatte i piedi”. Un messaggio che ha infastidito Alessio che ha spinto l’amica e coinquilina a pensare non la sua testa.

Alessio Falsone a Perla: “Raccoglierai a seconda di come ti comporterai”

Perla, visto l’aereo, ha immediatamente stuzzicato Falsone: “Prima avevano mandato un accenno, adesso invece…”. Falsone ha quindi reagito male, invitando l’amica a pensare con la sua testa: “Non ti fidare di me, poi quando uscirai capirai che persona sono. Avessi detto una parola sbagliata…Decidi tu cosa fare perché io ho la coscienza pulita. Sappi però che come ti comporterai, tanto raccoglierai. Pensa quello che vuoi ma ragiona con la tua testa”.

Alessio Falsone: “Mirko? Bisogna argomentare, non parlare per frasi fatte”

Alessio si è detto quindi convinto sia stato il fastidio palesato da Mirko Brunetti a proposito del rapporto con Perla ad “armare” i fan. Un’accusa di fronte alla quale Vatiero ha difeso il fidanzato e che Falsone ha spiegato così: “Bisogna argomentare e non dire le cose a caso o per frasi fatte perché si rischia di alzare un polverone per nulla. Non mi interessa di quello che pensano i fan fuori, non me n’è mai fregato niente perché ho la coscienza pulita. Mi prendo gli onori e gli oneri di quello che ho fatto ma dovrebbero farlo tutti, anche quelli che sono già usciti”. I fan che hanno inviato l’aereo a Perla sono convinti che, come sottolineato da Loana Vatiero nell’intervista a Fanpage.it, Falsone fosse entrato nella Casa principalmente per approfittare della popolarità di Perla e inserirsi nel rapporto tra lei e Mirko. Una versione che Alessio sconfessa: "Ma perché pensavi che ci stessi provando con te? Occhio, Perla".