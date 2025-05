video suggerito

Adriano Pappalardo omaggia Lucio Battisti: "A lui devo tutto, mi disse una frase che porta nel cuore" Adriano Pappalardo ricorda a Da Noi… a Ruota Libera i suoi inizi nel mondo della musica e il rapporto con Battisti: "Mi disse che in questo mondo o sfondi o ti sfondano".

A cura di Andrea Parrella

Nel corso della sua ospitata a Da Noi… A Ruota Libera, Adriano Pappalardo ha ricordati gli inizi della sua carriera, tracciando un filo profondo tra passato e presente, tra talento e riconoscenza. Ma soprattutto, ha ricordato con commozione l’uomo che più di tutti ha segnato la sua carriera: Lucio Battisti. Pappalardo deve infatti il suo successo al rapporto con il musicista e ricorda a Francesca Fialdini in che modo la loro conoscenza contribuì al suo debutto: “Mi ascoltò una volta sola e mi offrì un contratto. Mi disse: ‘In questo mondo o sfondi o ti sfondano’. Una frase che porto ancora nel cuore. Lucio non ha mai cercato di cambiarmi, mi ha preso così com’ero. Mi ha lanciato dal nulla. A lui devo tutto.”

L'intervista di Adriano Pappalardo da Francesca Fialdini

Il legame tra Pappalardo e Battisti, però, non fu solo professionale. Fu anche una rara forma di amicizia autentica, nutrita da passioni comuni e rispetto reciproco: “Quando si trasferì a Roma diventammo molto amici. Lui faceva surf, io barca a vela. Gli insegnai a correre: sognava di fare 10 chilometri, e insieme ci riuscimmo. Poi mi ringraziò nel disco E già, per la musica e per la corsa. Lucio era speciale: cuore grande, intelligenza rara. Lo amavo.”

Il rapporto con Battisti e gli inizi in musica

Un successo, quello di Pappalardo, che viene anche dalla singolarità della sua voce, che gli consentì di riconoscersi in artisti esteri con caratteristiche vocali che non coincidevano esattamente a quelle che dettavano legge qui in Italia: “Cantavo già a 14 anni, a scuola. Seguivo Morandi, Ranieri, quelle voci bianche… ma la mia era diversa. Un giorno ascoltai James Brown in radio e pensai: ‘Ma questo canta come me!’ È lì che ho capito chi ero.” Una testimonianza, quella di Adriano Pappalardo, che restituisce la dimensione degli anni in cui iniziò il suo percorso nel mondo della musica, ma che ha regalato anche un profilo inedito dello stesso Battisti e del rapporto che li legò.