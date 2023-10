A Striscia la notizia è tregua sul caso Giambruno, mentre si parla di “altri video ancora peggiori” Mentre l’opinione pubblica non fa che parlare d’altro, Antonio Ricci si prende una tregua dal polverone che hanno sollevato i clamorosi fuori onda di Andrea Giambruno. Ci si chiede dunque quale sarà la prossima mossa da parte del tg satirico che, secondo le più recenti indiscrezioni, avrebbe ancora in serbo materiale da vendere.

A cura di Giulia Turco

A Striscia la notizia resta in sospeso l’annunciato terzo capitolo della saga Giambruno. Mentre l’opinione pubblica da ore non fa che parlare d’altro, Antonio Ricci si prende una tregua dal polverone che hanno sollevato i clamorosi fuori onda del giornalista, ormai ex compagno del premier Giorgia Meloni. Eppure, a poche ore dalla puntata del tg satirico di venerdì 20 ottobre, si vociferava della possibilità di mandare in onda “altri video, peggiori per Andrea Giambruno. Ma Antonio Ricci ha deciso di non mandarli in onda”, racconta Dagospia. Ora resta da capire quale sarà la prossima mossa.

Il terzo capitolo della saga Giambruno a Striscia la Notizia

Così, dopo aver tenuto incollati allo schermo gli spettatori, bramosi di sapere di più sulle scottanti rivelazioni di Casa Meloni Giambruno, Antonio Ricci per il momento sceglie di glissare. Non manda in onda alcun servizio, ma di fatto mantiene altissima l’attenzione del pubblico nel corso dell’intera puntata con continui riferimenti al caso più discusso della settimana. “La separazione di Renzi da Calenda? Ha sbagliato giorno, ora passerà in secondo piano…”, ironizzano i conduttori Friscia e Lipari. Continui anche i riferimenti all’ormai noto “blu estoril” citato da Giambruno e spazio ai meme più divertenti del web, tutti naturalmente a tema Giambruno.

“Giambruno è alla frutta: prima Meloni, poi la pesca…”, pungono ancora i conduttori, e ancora: “Adesso non solo a sinistra, anche a destra è pieno di ex compagni”. Va in onda lo sketch di Fiorello che ad Aspettando Viva Rai 2 finge di chiamare Giorgia Meloni e infine, il premier (l’imitatrice, Francesca Manzini), chiama persino in collegamento lo studio per intervenire personalmente: “Contrariamente a quanto si possa pensare non sono arrabbiata con voi, ci tenevo a ringraziarvi, mi avete aperto gli occhi. Qualche avvisaglia l’avevo avuta, ma questo era impensabile… a infamoni”.

I retroscena sul materiale in possesso di Antonio Ricci

Ci si chiede dunque quale sarà la prossima mossa da parte del tg satirico che, secondo le più recenti indiscrezioni, avrebbe ancora materiale da vendere sul caso Giambruno. Perché dunque non sfoderarli? Che sia una strategia per gli ascolti o il segnale di una fase caldissima tra Mediaset e Giorgia Meloni? Stando alle ricostruzioni di Dagospia, “I due raccapriccianti fuorionda di Andrea Giambruno, trasmessi da “Striscia la Notizia”, sono stati registrati almeno due mesi fa. Erano nel cassetto di Antonio Ricci, pronti per l’uso”. Sarebbe dunque difficile pensare che il caso sia stato abilmente orchestrato con il consenso del premier. “C’è chi giura che il tg satirico di Antonio Ricci abbia in canna altri contenuti imbarazzanti sul “provolone affumicato” di casa Meloni. Li manderanno in onda? O li terranno in cassaforte?”.

L’autosospensione di Giambruno da Mediaset

Per il momento l’unica notizia certa è che l’azienda ha diramato un comunicato, in cui fa sapere che il giornalista Giambruno si è autosospeso per una settimana dalla conduzione di Diario del giorno su Rete 4 e che i piani alti stanno valutando con attenzione i fatti. Pochi minuti prima li aveva preceduti una nota diramata dall’ANSA, tramite un portavoce di Mediaset, in cui si parla di accuse di violazione del codice etico, dunque di ripercussioni importanti per Giambruno.