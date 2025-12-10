Programmi tv
A Sportitalia la regia manda “I Watussi” con Mpasinkatu in studio e tutti ridono, lui: “Non è corretto”

Bufera su Sportitalia: durante la presentazione della Coppa d’Africa, la regia manda “I Watussi” con Mpasinkatu in studio. Risate generali mentre il giornalista protesta: “Non sono offeso, ma sono arrabbiato”.
A cura di Gennaro Marco Duello
Immagine

Natale in Africa. Non è un cinepanettone, ma è il titolo della rubrica che Sportitalia ha deciso di affidare al giornalista e direttore sportivo congolese Malù Mpasinkatu. Ma, nella presentazione di ieri, qualcosa è andato storto a Sportitalia. Nella presentazione, infatti, la regia ha fatto partire la canzone I Watussi di Edoardo Vianello, brano che ha il termine ‘negri', causando risate e sfottò da parte dei presenti.

La canzone parte, lo studio esplode in risate

Nel momento in cui il ritornello di I Watussi ha invaso lo studio, la reazione è stata immediata e inequivocabile: risate fragorose hanno riempito la sala. Michele Criscitiello, alla conduzione, e gli altri presenti hanno trovato la cosa divertente, mentre Mpasinkatu ha mostrato subito un'espressione contrariata.

Il giornalista, infatti, ha cercato di intervenire: "Non mi sembra corretto mandare in onda questa canzone ora". Una frase pronunciata con la calma di chi cerca di mantenere la compostezza professionale, ma che è stata completamente ignorata. Lo studio ha continuato a ridere, come se nulla fosse, senza che nessuno sembrasse cogliere la gravità del momento.

Lo sgomento di Mpasinkatu
Lo sgomento di Mpasinkatu

Il contagio delle risate arriva anche al collegamento

La situazione è degenerata ulteriormente quando la linea è passata a Gianluigi Longari, collegato per l'analisi delle quote della Champions League. Anche lui, evidentemente contagiato dal clima dello studio, non è riuscito a trattenere le risate. Il collegamento, che avrebbe dovuto essere dedicato all'approfondimento tecnico, si è trasformato in un momento caotico, con l'analisi completamente accantonata.

Longari non trattiene le risate.
Longari non trattiene le risate.

"Non sono offeso, sono arrabbiato"

Alla conclusione della puntata, Criscitiello si è avvicinato a Mpasinkatu con una domanda che suonava quasi retorica: "Ti sei offeso, Malù?". La risposta è arrivata netta, senza esitazioni: "No, non sono offeso, ma sono arrabbiato". Il programma si è concluso con Criscitiello che ha salutato il pubblico, ma le telecamere hanno continuato a inquadrare Mpasinkatu durante i titoli di coda tra i risolini generali.

Immagine
