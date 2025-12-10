A Sportitalia la regia manda “I Watussi” con Mpasinkatu in studio e tutti ridono, lui: “Non è corretto”

Bufera su Sportitalia: durante la presentazione della Coppa d’Africa, la regia manda “I Watussi” con Mpasinkatu in studio. Risate generali mentre il giornalista protesta: “Non sono offeso, ma sono arrabbiato”.

Natale in Africa. Non è un cinepanettone, ma è il titolo della rubrica che Sportitalia ha deciso di affidare al giornalista e direttore sportivo congolese Malù Mpasinkatu. Ma, nella presentazione di ieri, qualcosa è andato storto a Sportitalia. Nella presentazione, infatti, la regia ha fatto partire la canzone I Watussi di Edoardo Vianello, brano che ha il termine ‘negri', causando risate e sfottò da parte dei presenti.

La canzone parte, lo studio esplode in risate

Nel momento in cui il ritornello di I Watussi ha invaso lo studio, la reazione è stata immediata e inequivocabile: risate fragorose hanno riempito la sala. Michele Criscitiello, alla conduzione, e gli altri presenti hanno trovato la cosa divertente, mentre Mpasinkatu ha mostrato subito un'espressione contrariata.

Il giornalista, infatti, ha cercato di intervenire: "Non mi sembra corretto mandare in onda questa canzone ora". Una frase pronunciata con la calma di chi cerca di mantenere la compostezza professionale, ma che è stata completamente ignorata. Lo studio ha continuato a ridere, come se nulla fosse, senza che nessuno sembrasse cogliere la gravità del momento.

Lo sgomento di Mpasinkatu

Il contagio delle risate arriva anche al collegamento

La situazione è degenerata ulteriormente quando la linea è passata a Gianluigi Longari, collegato per l'analisi delle quote della Champions League. Anche lui, evidentemente contagiato dal clima dello studio, non è riuscito a trattenere le risate. Il collegamento, che avrebbe dovuto essere dedicato all'approfondimento tecnico, si è trasformato in un momento caotico, con l'analisi completamente accantonata.

Longari non trattiene le risate.

"Non sono offeso, sono arrabbiato"

Alla conclusione della puntata, Criscitiello si è avvicinato a Mpasinkatu con una domanda che suonava quasi retorica: "Ti sei offeso, Malù?". La risposta è arrivata netta, senza esitazioni: "No, non sono offeso, ma sono arrabbiato". Il programma si è concluso con Criscitiello che ha salutato il pubblico, ma le telecamere hanno continuato a inquadrare Mpasinkatu durante i titoli di coda tra i risolini generali.