A Realpolitik Bonelli regala la spilla ICE OUT a Del Mastro, la replica: “La prendo a una sola condizione”

Realpolitik di Tommaso Labate, dopo una iniziale fase di rodaggio e un gennaio non particolarmente brillante, si è rialzato con la prima puntata di febbraio. Ascolti in aumento rispetto a un gennaio non esattamente esaltante: ieri c'erano quasi 540mila spettatori per un 4% di share tondo.

Il programma funziona solo con l'attualità più stringente

La sensazione è che il talk di Tommaso Labate renda al meglio quando ci sono notizie di peso sul tavolo. E ieri la carne al fuoco di certo non mancava: Roberto Vannacci fresco di addio alla Lega, Elly Schlein, e soprattutto il confronto che ha acceso la serata tra Angelo Bonelli e Andrea Delmastro.

Il portavoce di Europa Verde, nonché deputato alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra, si è scontrato con il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia sui fatti di Torino. Le posizioni erano ovviamente antitetiche: le cinquantamila presenze strumentalizzate per gli scontri di pochi, la rivendicazione degli spazi sociali, questi i temi portati da Bonelli contro Delmastro che attaccava rispetto alla presenza di Avs a quella manifestazione. "Quegli scontri li abbiamo condannati, evitate la solita manfrina", ha dichiarato Bonelli.

Dalla tensione al siparietto sulla spilla

Ma è sul finale di blocco che, dopo una comprensibile tensione, tutto si scioglie in un delizioso siparietto. Tommaso Labate fa inquadrare la spilla di Bonelli con la scritta "Ice Out" e il conduttore convince Delmastro ad accettarla. Il sottosegretario la prende ma con riserva: "Tu mi prometti però che quello che prendeva a martellate il poliziotto non lo mandate in Parlamento?".

Un momento di leggerezza che ha chiuso un confronto aspro, confermando che quando politica e attualità riescono ad offrire spunti concreti e forti, allora anche Realpolitik funziona.