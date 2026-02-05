Programmi tv
video suggerito
video suggerito

A Realpolitik Bonelli regala la spilla ICE OUT a Del Mastro, la replica: “La prendo a una sola condizione”

Realpolitik torna a crescere con 540mila spettatori e 4% di share. Scontro Bonelli-Delmastro sui fatti di Torino, poi il siparietto finale: “Ti regalo la spilla Ice Out, ma promettimi una cosa”.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Realpolitik di Tommaso Labate, dopo una iniziale fase di rodaggio e un gennaio non particolarmente brillante, si è rialzato con la prima puntata di febbraio. Ascolti in aumento rispetto a un gennaio non esattamente esaltante: ieri c'erano quasi 540mila spettatori per un 4% di share tondo.

Il programma funziona solo con l'attualità più stringente

La sensazione è che il talk di Tommaso Labate renda al meglio quando ci sono notizie di peso sul tavolo. E ieri la carne al fuoco di certo non mancava: Roberto Vannacci fresco di addio alla Lega, Elly Schlein, e soprattutto il confronto che ha acceso la serata tra Angelo Bonelli e Andrea Delmastro.

Il portavoce di Europa Verde, nonché deputato alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra, si è scontrato con il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia sui fatti di Torino. Le posizioni erano ovviamente antitetiche: le cinquantamila presenze strumentalizzate per gli scontri di pochi, la rivendicazione degli spazi sociali, questi i temi portati da Bonelli contro Delmastro che attaccava rispetto alla presenza di Avs a quella manifestazione. "Quegli scontri li abbiamo condannati, evitate la solita manfrina", ha dichiarato Bonelli.

Leggi anche
Ascolti tv 4 febbraio: chi ha vinto tra Una nuova vita e L'invisibile, Affari tuoi batte La ruota della fortuna

Dalla tensione al siparietto sulla spilla

Ma è sul finale di blocco che, dopo una comprensibile tensione, tutto si scioglie in un delizioso siparietto. Tommaso Labate fa inquadrare la spilla di Bonelli con la scritta "Ice Out" e il conduttore convince Delmastro ad accettarla. Il sottosegretario la prende ma con riserva: "Tu mi prometti però che quello che prendeva a martellate il poliziotto non lo mandate in Parlamento?". 

Un momento di leggerezza che ha chiuso un confronto aspro, confermando che quando politica e attualità riescono ad offrire spunti concreti e forti, allora anche Realpolitik funziona.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
"Fabrizio Corona denuncia Mediaset per estorsione": l'annuncio dell'avv. Ivano Chiesa
Mediaset avvisa le discoteche dove andrà Fabrizio Corona: "Controllate i messaggi aggressivi o sarete responsabili"
Ivano Chiesa: "Se finisce in galera per quello che dice, gli italiani saranno con lui"
Corona e l'ospitata a Verissimo da Toffanin nel 2009, Signorini disse: "Finalmente un ritratto di Fabrizio moderato"
Fabrizio Corona scompare da Instagram: le pagine social rimosse dopo Falsissimo, possibile intervento di Meta
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views