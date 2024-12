video suggerito

Laura Freddi contro Bruganelli dopo l’intervista a Belve: “Si commenta da sola. Non rubo il posto a nessuno” “Si commenta da sola, non parlerò più di lei, così non si potrà dire che rubo il posto a qualcuno”. Laura Freddi ha risposto a Sonia Bruganelli che, a Belve, aveva parlato di lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Laura Freddi non ne vuole più sapere di Sonia Bruganelli. "Non parlerò mai più di lei", ha raccontato ospite del programma La Volta Buona con Caterina Balivo, nella puntata andata in onda lunedì 16 dicembre. La conduttrice ha commentato le recenti dichiarazioni della ‘collega', ex moglie di Paolo Bonolis, rilasciate nel corso dell'intervista a Belve. "Ho scelto di non rispondere, cosa devo dirle?", ha poi aggiunto.

La risposta di Laura Freddi a Bruganelli

"La signora Bruganelli si commenta da sola, non parlerò parlerò di lei, avevo scelto di non rispondere", ha precisato Laura Freddi nello studio de La Volta Buona. Bruganelli, nel corso della sua intervista a Belve, aveva detto a Francesca Fagnani che Freddi va ospite nei programmi a parlare di lei, specialmente da quando il matrimonio con Paolo Bonolis è giunto al termine.

"L’intervista non l’ho vista perché alle 9.20 ero già a far addormentare mia figlia. Il giorno dopo mi è esploso il cellulare: mi chiamavano i giornalisti per fare le interviste", ha spiegato Laura Freddi. E ha poi aggiunto: "Il silenzio è già una grande risposta. Non voglio cavalcare questa cosa, non ne ho bisogno. Dimentichiamo, tra l'altrio io sono una che tende la mano". Infine ha concluso: "Non ne parlerò più, così non si potrà dire che rubo il posto a qualcuno".

Cosa aveva detto Sonia Bruganelli su Laura Freddi a Belve

Quando era stata ospite di Belve, nella puntata andata in onda il 3 dicembre, Sonia Bruganelli aveva parlato di Laura Freddi, ex compagna di Paolo Bonolis, ammettendo di aver fatto il suo nome per sostituirla al GF. Da quando Bruganelli e Bonolis si sono separati, però, la conduttrice sembra essere cambiata: "Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità. Mi invitano nei programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me. Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me. Prima era molto amica, molto carina e invece col passare del tempo tira fuori questo mood".