Yelena Dahlia, il diamante di Satana: “Credo nel diavolo spirituale, non è maligno” Si definisce “il diamante di Satana” e se non fosse per le cose che dice, la si scambierebbe come una comune ‘influencer’: “Il mio scopo è promuovere il satanismo. Vorrei trasmettere la verità su di lui”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Yelena Dahlia è un'imprenditrice digitale ma è soprattutto una ‘satanista spirituale'. Si definisce "il diamante di Satana" e se non fosse per le cose che dice, la si scambierebbe come una comune ‘influencer' o starlette digitale. Eppure, a guardare bene, sul suo corpo porta addosso i simboli del diavolo, tutti tatuati sulla pelle. A La Zanzara rivela: "Io mi ritengo una satanista spirituale, che è completamente differente dal satanismo acido. È il vero culto di Satana. Per me, Satana è mio padre". La ragazza sciorina una serie di contenuti che finiscono per confondere persino Giuseppe Cruciani e David Parenzo: "Parlo con i demoni, ma lo posso fare solo con la meditazione". Parenzo sbotta: "Tu sei una furbetta, tu sei una Wanna Marchi".

"Il mio scopo è promuovere il satanismo"

Ma cosa fa una satanista ‘spirituale' come Yelena Dahlia? Lei spiega: "Il mio scopo è promuovere il satanismo. Vorrei trasmettere la verità di Satana. Che cos’è Satana? Quello che sono io. I veri satanisti non sono maligni o cattivi, sono persone che pensano ad evolvere la propria persona. Il padre Satana ci insegna a curare il male con altro male. Il satanismo è un culto per persone forti, sicuramente". Yelena Dahlia, che si è presentata come una imprenditrice digitale, ha poi dichiarato di avere due demoni guida e che il satanismo l'ha salvata dall'alcolismo:

Ho due demoni guida, uno è Astaroth. È un granduca di Satana. Il satanismo che pratico io è un pantheon di dei/demoni di cui Satana è leader. L'altro è Andras, un demone guerriero che mi serve per gettare il male contro i miei nemici. Il satanismo mi ha salvato dall’alcolismo. Ho iniziato a informarmi e a leggere e sono riuscita a crescere come persona. Lo spettro che ho con me è il Kuman Tong, il bambino d'oro. L'ho comprato in Thailandia. Lui mi salva e mi ha salvato. È un feto vero che ha il potere di proteggermi.

Parenzo: "Questa è una Wanna Marchi"

Parole abbastanza fumose, per non dire deliranti, che vengono appunto regolate dal conduttore de L'Aria che tira David Parenzo, che non ha usato troppi giri di parole per definire l'ospite della trasmissione di Radio24:

Questa è una furbetta che ha capito che dire di essere satanista, farsi due tatuaggi e andare a dire queste cose nelle radio, fa click. Questa è una furbetta, è una Wanna Marchi. Ma almeno Wanna Marchi aveva la sua dignità, questa manco quello.