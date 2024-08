La vita privata di Thomas Ceccon: nessuna fidanzata per il nuotatore dopo Giorgia Biondani

video suggerito

Thomas Ceccon è stato uno dei protagonisti delle Olimpiadi di Parigi 2024, nonostante abbia fallito l'appuntamento con la seconda finale nel dorso. Dopo l'oro nei 100, è stato eliminato nella gara dei 200. Classe 2001, originario di Thiene, il suo nome è finito anche tra i sex symbol, osannato in tutto il mondo. L'attrice statunitense Claire Holt, ad esempio, ha condiviso una story su Instagram di apprezzamento per il giovane: "Felicemente sposata che apprezza gli atleti più sexy", le parole. Al momento il cuore di Thomas Ceccon è libero: il campione lo scorso gennaio si è dichiarato single dopo la relazione con la nuotatrice Giorgia Biondani.

Thomas Ceccon è single: "Non ho tempo per una fidanzata"

Thomas Ceccon lo scorso gennaio si è dichiarato single. In una lunga intervista al Corriere ha raccontato di "non avere tempo" per una fidanzata. Le sue giornate prima delle Olimpiadi le ha dedicate unicamente al nuoto: "Mi alleno sempre, anche d’estate, faccio al massimo un paio di giorni di pausa. Poi palestra, corsa, bici, non posso stare fermo", le parole. Fino allo scorso anno, però, era fidanzato con Giorgia Biondani.

La storia d’amore con l’ex fidanzata Giorgia Biondani

Fino allo scorso anno Thomas Ceccon era fidanzato con Giorgia Biondani, oggi 27enne, nuotatrice professionista specializzata nei 50 stile libero che si allenava a Verona insieme a lui. In un'intervista a La Stampa, nel 2022, il campione rivelò: "Sono fidanzato con Giorgia Biondani, una delle ragazze che nuotano a Verona con me. Lo sanno in pochi, è una storia recente e non è che sto a postare foto insieme o che. La mia vita privata non la spiffero". Non è chiaro il motivo per il quale si sono lasciati, ma Ceccon, essendo estremamente riservato, ci ha tenuto a mantenere privacy sul suo privato.