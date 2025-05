video suggerito

Vi ricordate l'Uomo Gatto? Oggi insulta i tifosi del Napoli: "Colerosi nullafacenti, stasera tifo Inter" L'Uomo Gatto di Sarabanda attacca Napoli e i napoletani durante i preparativi del possibile quarto scudetto: "Cafonaggine e cattivo gusto, fatico a definirla una città italiana".

Gabriele Sbattella, l'indimenticabile Uomo Gatto di Sarabanda, torna a far parlare di sé con dichiarazioni che sono destinate a creare un putiferio. A poche ore dalla serata che deciderà il campionato di Serie A 2024/2025, con il Napoli impegnato in casa contro il Cagliari e l'Inter costretta a vincere a Como e sperare nel passo falso degli azzurri, il personaggio nato nel programma di Enrico Papi mette nel mirino proprio i tifosi napoletani, colpevoli secondo lui di celebrare il possibile scudetto con modalità che lui stesso definisce "inaccettabili". Poi insulta: "Colerosi nullafacenti".

Il video che ha scatenato la polemica

Il video che ha scatenato la polemica, ritwittato dal giornalista Massimo Falcioni, mostrava degli allestimenti creativi, e discutibili, apparsi per le strade di Napoli. Sono allestimenti risalenti al precedente scudetto e mostrano un bagno pubblico decorato con i colori dell'Inter e il volto di Simone Inzaghi posizionato strategicamente sul water, una distesa di sacchi della spazzatura brandizzati con gli stemmi di tutte le squadre di Serie A e un imponente vulcano azzurro che dominava una delle piazze cittadine. A questo tweet su X, l'Uomo Gatto ha attaccato:

La dimostrazione della cafonaggine e del cattivo gusto che regna in quella città che, francamente, fatico a definire italiana. Stasera tiferò per l'Inter…mi farebbe ribrezzo vedere festeggiare questi colerosi nullafacenti.

Un personaggio abituato a essere divisivo

Non è la prima volta che Gabriele Sbattella finisce al centro di polemiche per le sue dichiarazioni sui social. Il personaggio dell'Uomo Gatto, nato negli studi di Sarabanda, ha sempre mantenuto un profilo provocatorio anche dopo la fine del programma di Enrico Papi. Questa volta, le sue parole arrivano in un momento strategicamente perfetto. Certamente, tutti gli interisti apprezzeranno il sostegno del personaggio. Meno i napoletani, già pronti agli scongiuri del caso.