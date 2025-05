video suggerito

Uomo fa irruzione nella casa di Jennifer Aniston, sfonda con l’auto il cancello di ingresso mentre lei è dentro Un uomo ha sfondato con l’auto il cancello di ingresso dell’abitazione di Jennifer Aniston a Los Angeles, nel quartiere di Bel Air. L’attrice si trovava in casa al momento dell’irruzione. I media americani fanno sapere che potrebbe trattarsi di un “tentativo di furto con scasso”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Irruzione a sorpresa nella casa di Jennifer Aniston. Stando a quanto riportano i media americani, un uomo è stato arrestato dopo aver sfondato con l'auto i cancelli dell'abitazione dell'attrice a Bel Air, un quartiere benestante di Los Angeles, proprio mentre lei si trovava in casa.

Un uomo irrompe nella casa di Jennifer Aniston: cosa è successo

Stando a quanto racconta il Daily Star, un uomo ha sfondato con l'auto i cancelli dell'abitazione di Jennifer Aniston a Bel Air, quartiere di Los Angeles, ed è entrato nella sua proprietà. L'incidente è avvenuto nella giornata d lunedì 5 maggio poco dopo mezzogiorno. "Potrebbe trattarsi di un sospetto tentativo di furto con scasso. Era presente un addetto alla sicurezza che è riuscito a bloccare il sospetto fino all'arrivo degli agenti", si legge. L'uomo è stato prima raggiunto dalla sicurezza della villa, che lo ha trattenuto fino all'arrivo della polizia. L'agente David Cuellar ha poi dichiarato alla CNN che l'attrice proprietaria dell'abitazione, si trovava in casa al mondo dei fatti. Rimane in campo l'ipotesi che si sia trattato solamente di un incidente.

L'attenzione di Jennifer Aniston per la sua casa, dall'arredamento all'architettura

L'attrice vive nel quartiere di Bel Air, a Los Angeles, e ha da sempre cura della sua abitazione, sia per quanto riguarda l'esterno che l'interno, dai materiali alla disposizione delle stanze. In particolare, per quanto riguarda l'arredamento, l'attrice di Friends aveva rivelato di avere una passione per l'architettura e il design, in occasione dei più recenti lavori di ristrutturazione. Alla rivista Architectural Digest nel 2018 aveva raccontato che se non fosse stata un'attrice, avrebbe voluto fare la designer: "Adoro questo processo, c'è qualcosa nella scelta dei tessuti e delle finiture che mi nutre l'anima."