Uomini e Donne, Raffaella Scuotto: "Ho eliminato delle foto per le segnalazioni. Ho ricevuto commenti offensivi" Raffaella Scuotto racconta il perché sia stata costretta ad eliminare alcune foto dal suo profilo Instagram. Erano state segnalate e, inoltre, molte donne avevano commentato in maniera negativa i suoi post.

A cura di Ilaria Costabile

Raffaella Scuotto, reduce dalla sua esperienza a Uomini e Donne, dove è stata la scelta di Brando Ephrikian, ha raccontato su Instagram di aver dovuto eliminare alcune foto dal suo profilo perché erano state segnalate come contenuti inopportuni. La 26enne napoletana ha commentato la faccenda stupendosi sia dei commenti negativi ricevuti dopo la pubblicazione di alcune foto, da parte soprattutto di donne adulte, ma anche per la vicinanza dimostratagli da coloro che, invece, la seguono sin dall'inizio del suo percorso.

Lo sfogo per le segnalazioni e i commenti negativi

La spiegazione arriva dopo il messaggio inviatole da una sua follower, che le chiede il perché abbia eliminato alcuni scatti dal suo profilo e le mostra il suo più completo appoggio, invitandola a non subire gli attacchi di chi l'ha insultata senza motivo. La 26enne, quindi, racconta:

Ho dovuto eliminarle perché ero in shadowban dal 10 aprile a causa delle segnalazioni che in realtà non condivido, perché le foto non avevano nulla in mostra, se non la schiena. Ma va bene così, siamo ancora nel medioevo e ci si sconvolge per un po’ di pelle in mostra! Quello che non capirò e condividerà mai però, sono coloro (nel mio caso soprattutto donne adulte) che sotto ogni mia foto, qualsiasi sia il contenuto, si divertono ad offendere una ragazza di 26 anni con una leggerezza imbarazzante.

E ancora, Raffaella Scuotto ribadisce come ciò che le ha creato maggiore disagio è stato vedere che i commenti le siano stati rivolti da donne molto più grandi di lei:

Potrei essere vostra figlia, nipote, nuora, ma ciò non vi ferma dal pensarsi su due volte prima di scrivere qualsiasi ca**ata. Fortunatamente, la mia mamma, mia insegnato a fregarmene di questi commenti da quattro soldi che dicono molto di chi li pronuncia ma niente di chi li riceve. Mi fate sorridere. Vi auguro di avere una figlia, nipote, abbastanza forte perché con delle donne come voi, il mondo ne ha proprio bisogno.

I ringraziamenti di Raffaella Scuotto a chi l'ha supportata

In alcune storie successive, l'ex corteggiatrice ringrazia personalmente chi ha pensato di sostenerla dopo il suo racconto, inviandole un messaggio: "Ne approfitto per ringrazi per i messaggi di vicinanza che mi avete mandato a causa delle segnalazioni che ho avuto sulla foto, grazie mille, perché non è scontato, grazie per le belle parole, grazie per il sostegno sempre".