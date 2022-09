Uccise la madre e pianificò di assassinare il premier, attore di Riverdale condannato all’ergastolo Il ragazzo progettava anche di assassinare Justin Trudeau, il premier canadese. Ha ucciso la madre a sangue freddo, mentre lei era di spalle suonando il pianoforte.

L'attore di "Riverdale" Ryan Grantham è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso sua madre. Il suo personaggio nella serie tv, Jeffery Augustin, era quello del problematico ragazzo che si ritrovava ad ammazzare, travolgendolo con il suo pick-up nella finzione Fred Andrews, il personaggio interpretato da Luke Perry. Il ragazzo progettava anche di assassinare Justin Trudeau, il premier canadese. La madre lo pregò di smetterla di dire cose assurde e lui per questo la uccise.

La condanna

L'attore 24enne è stato processato dalla Corte Suprema canadese in British Columbia. La sua confessione agghiacciante non ha potuto che spingere la Corte per la massima pena: l'ergastolo. "Le ho sparato alla nuca, di spalle. Se avessi fatto diversamente, avrebbe saputo che ero stato io". La madre era al pianoforte quando è stata uccisa. Il giudice Kathleen Ker, che emesso la sentenza, ha giudicato il caso come il più straziante, tragico e sconvolgente della sua intera carriera.

Il movente

La follia. L'unico movente possibile. Dopo averla uccisa, l'attore ha ricoperto il corpo della madre con un lenzuolo, lasciandole intorno candele accese e rosari. Il giorno seguente il brutale assassinio della madre, l'attore ha caricato la sua auto con pistole, munizioni e 12 bottiglie molotov, dirigendosi presso il Rideau Cottage di Ottawa, dove il premier canadese Justin Trudeau vive. Voleva compiere pienamente le sue intenzioni. Arrivato nei pressi del Rideau Cottage, però, come se fosse ritornato in sé, il ragazzo ha deciso di costituirsi: prima di fare del male a qualcun altro, si è consegnato alla polizia. I primi termini della sentenza avevano stabilito la possibilità della libertà vigiliata dopo i primi 14 anni di carcere, ma ora tutto è cambiato: ergastolo a vita per l'attore che non aveva grande notorietà, se non per questa piccola parte nella serie tv.