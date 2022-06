Attore di Riverdale uccide la madre, il suo personaggio aveva ucciso Luke Perry nella serie tv Voleva uccidere il premier canadese Justin Trudeau e lo aveva rivelato alla madre, che ha cercato di fermarlo. L’ha uccisa con un colpo di pistola alla nuca mentre suonava il pianoforte.

Voleva uccidere il premier canadese Justin Trudeau, ma la madre ha cercato di fermarlo così lui l'ha uccisa. È Ryan Grantham, attore 24enne che in Riverdale fa fuori un personaggio fondamentale, quello di Luke Perry. Ha sparato a sua madre, che era girata di spalle, colpendola alla testa. La donna è morta sul colpo. Dopo averla uccisa, Grantham l'ha coperta con un lenzuolo e le ha messo rosari e candele intorno, secondo quanto riporta la CBC. I fatti si sono svolti alla fine di marzo, ma il ragazzo sta affrontando il processo solo in questi giorni. Il pm ha chiesto una condanna a 20 anni di carcere, prima che si possa prendere in considerazione l'uscita con la libertà condizionale.

I dettagli del macabro assassinio

La madre uccisa dall’attore

I dettagli del macabro matricidio sono questi. Dopo l'ennesima lite con la madre, che lo pregava di smetterla di dire cose assurde, come voler uccidere Justin Trudeau, la madre gli ha dato le spalle ed è andata a sedersi per suonare il pianoforte. A quel punto, il ragazzo ha sparato alla nuca. Dopo averla uccisa, l'ha coperta con un lenzuolo e lasciato intorno al corpo rosari e candele accese, poi ha preso tre pistole, munizioni, 12 bottiglie di molotov pronte all'uso e si è diretto presso il Rideau Cottage di Ottawa dove si è costituito.

L'attore si è costituito: chi era

Ryan Grantham si è rivolto alla polizia di Vancouver prima di fare del male a chiunque altro e si è dichiarato colpevole. L'attore non aveva grande successo, ma era riuscito a strappare una piccola parte nella popolare serie Riverdale. Il suo personaggio, Jeffery Augustin, è stato inserito per pochi episodi proprio per ammazzare nella finzione il personaggio interpretato da Luke Perry, una circostanza data dall'ictus che ha colpito l'attore nel 2019. Nella serie, il personaggio di Jeffery Augustin uccide Fred Andrews investendolo con un pick-up.