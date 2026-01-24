Tommaso Zorzi in lacrime: “Una ragazza mi ha chiesto aiuto, non si sentiva sicura”, cosa è successo

Lo sfogo del conduttore dopo un episodio di razzismo avvenuto in un parco a Milano: “Una ragazza mi ha chiesto di accompagnarla perché non si sentiva sicura, mi ha distrutto il cuore”. Il video è diventato virale, raccogliendo migliaia di commenti di solidarietà.

Tommaso Zorzi affida ai social un racconto amaro, segnato dalle lacrime e da una profonda incredulità. L'influencer e conduttore televisivo è stato testimone indiretto di un episodio di razzismo nel cuore di Milano, un'esperienza che lo ha scosso a tal punto da spingerlo a denunciare l'accaduto in un video diventato immediatamente virale. "Questo è un mondo brutto", ha esordito, visibilmente provato, per poi raccontare nei dettagli cosa è successo.

La richiesta d'aiuto nel parco

Tutto è accaduto durante una banale passeggiata quotidiana. Il conduttore si trovava in un parco milanese insieme al suo cane quando è stato avvicinato da una giovane donna in stato di evidente agitazione. “Una ragazza nera mi si avvicina e mi dice di aver sentito dei ragazzini fare dei commenti razzisti su di lei”, ha spiegato l'ex del Gf Vip nel suo sfogo. La gravità del fatto non risiede solo negli insulti ricevuti dalla giovane, ma nel clima di paura che ne è scaturito. La ragazza, infatti, ha percepito un pericolo tale da non riuscire a proseguire il cammino da sola: “Mi ha chiesto di accompagnarla fino all'uscita del parco perché non si sentiva sicura”.

Lo sfogo di Zorzi: "Non so cosa significhi non essere al sicuro"

Nel video, Tommaso Zorzi non riesce a trattenere l'emozione, riflettendo sul privilegio di chi non deve temere per la propria incolumità a causa delle proprie origini o del colore della pelle. “Giuro, è una roba che mi ha distrutto il cuore, perché non mi è mai capitato”, ha confessato tra le lacrime. L'episodio ha innescato nel conduttore una riflessione esistenziale e sociale sulla percezione della sicurezza urbana: “Non ho mai provato sulla mia pelle cosa significa non sentirsi al sicuro della propria pelle, della propria esistenza. Il fatto che questa ragazza mi abbia chiesto di accompagnarla mi ha proprio distrutto, è stato molto brutto”. Ha concluso il filmato ammettendo di non riuscire a pensare ad altro da quando è tornato a casa, profondamente turbato da quel breve tragitto percorso insieme alla giovane.

Il video ha fatto in pochi minuti il giro delle piattaforme social, collezionando centinaia di commenti di supporto e messaggi di solidarietà. Molti utenti hanno lodato la sensibilità dell'influencer, sottolineando come denunce di questo tipo, fatte da personaggi con un grande seguito, siano fondamentali per accendere un faro su episodi di micro-razzismo che avvengono quotidianamente nelle nostre città.