Pierpaolo Pretelli soccorre una donna colta da un malore: “Urlavo aiuto, ma la gente passava oltre”

Il racconto di Pierpaolo Pretelli sulla brutta esperienza vissuta tra le strade di Milano: “Una donna si è accasciata a terra davanti a me, ho avuto paura di svenire. Mi ha gelato l’indifferenza dei passanti, nessuno si fermava”.

Attimi di puro terrore per Pierpaolo Pretelli. L'ex volto del Grande Fratello si è ritrovato a soccorrere una donna colta da un malore improvviso, tra le strade di Milano. Un gesto eroico macchiato però da un retrogusto amaro: l'indifferenza della folla: "Mi ha sconvolto l'indifferenza della gente, cosa costa fermarsi?", il messaggio dell'ex gieffino sui social, ancora visibilmente scosso.

Il malore improvviso della donna e il panico di Pretelli

Era una normale passeggiata verso casa quella di Pierpaolo Pretelli, finché la realtà non ha preso una piega inaspettata. Attraverso un lungo sfogo affidato al suo profilo Instagram, l'ex gieffino ha ricostruito quegli istanti concitati che lo hanno visto soccorritore per caso. Mentre camminava per le vie di Milano, la sua attenzione è stata catturata da una signora che, palesemente sofferente, si è accasciata a terra proprio davanti ai suoi occhi. Pretelli ha spiegato che la donna era immobile, con gli occhi sbarrati. Il racconto si fa poi serrato: "Ho provato a parlarle, a farle delle domande per capire se fosse cosciente, ma non ho ricevuto alcuna risposta", le parole. In quel momento è scattato il panico, tanto che il conduttore ha ammesso ai suoi follower di essere stato sul punto di svenire per la paura.

"Chiedevo aiuto, ma nessuno si è fermato"

Ciò che ha ferito Pretelli più dell'emergenza medica in sé, è stato il muro di gomma alzato dai passanti. L'ex inviato dell'Isola ha raccontato di aver urlato, di aver chiesto disperatamente una mano a chiunque si trovasse nei paraggi, ma la maggior parte delle persone avrebbe tirato dritto, limitandosi a guardare senza intervenire. Solo l'aiuto provvidenziale di un'altra ragazza gli ha permesso di gestire l'attesa dei soccorsi, mentre la donna, in preda allo spavento, iniziava persino a pregare.

Passata la paura, per Pierpaolo è rimasta solo la rabbia per una società che sembra aver smarrito il senso di comunità. "Ma ca**o fermati, cosa ti costa?", ha sbottato nel video, rivolgendosi idealmente a chi è passato oltre. Un monito che l'ex gieffino ha voluto lanciare, ricordando a tutti che l'indifferenza è sempre un'arma a doppio taglio.